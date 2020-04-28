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Ak Partili Çelik'ten normalleşme açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik: Kurallara uyulursa Mayıs sonu normalleşmeyi konuşmaya başlayacağız
 28 Nisan 2020 17:39
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Ak Partili Çelik'ten normalleşme açıklaması

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarının satır başları;

"Ankara Barosunun yayınladığı kadar çirkin, hukuk ve insanlık düşmanı, İslamofobik nefret suçuyla dolu bir metin görmedim."

"İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çocuklara dağıttığı provokatif bildiri, kardeşliğimize dönük sabotajdır."

"Hafter darbe girişiminde bulunmaya çalıştı. Libya halkının geleceği açısından BM'nin tanıdığı hükümetin arkasında durmaya devam ediyoruz.

"Aleviliği İslam'dan ayrı bir din gibi göstermenin, Avrupa'da bazı yabancı servisler tarafından yapılan, Alevi vatandaşlarımızı Türkiye'den koparmaya çalışan ama Alevi vatandaşlarımız tarafından güçlü bir şekilde reddedilen bir politika olduğunu biliyoruz."

"Kurallara uyulursa Mayıs sonu normalleşmeyi konuşmaya başlayacağız."

Anadolu Ajansı
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