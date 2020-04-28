1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doktoru oksijen tüpüyle kovalayan şahıs adli kontrolle serbest

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç'e saldırıp, oksijen tüpüyle kovaladığı gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliye sevk edilen İhsan Aydın(35), savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartı uygulanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Aydın, konutu terk etmeme şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
 28 Nisan 2020 17:44
Yazdır
Doktoru oksijen tüpüyle kovalayan şahıs adli kontrolle serbest

KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde, geçen pazar günü yaşanan olayda, kanser hastası babası hayatını kaybeden İhsan Aykın, izole alana girmek istedi. İzin verilmemesi üzerine de sağlık çalışanları ve özel güvenlik personeliyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aydın, camları kırıp, oksijen tüpüyle doktor Esra Ersöz Genç'e saldırdı. Özel güvenlik görevlileri ve polis tarafından etkisiz hale getirilen Aydın ile yanındaki yakınları dışarı çıkarıldı.

'ÖFKEME MANİ OLAMADIM'

Hastanede 'Beyaz kod' verilirken, gözaltına alınan İhsan Aydın, ifadesinde babasının ölüm haberiyle sinir krizi geçirdiğini, öfkesini kontrol edemediğini ileri sürdü. "Doktora fiziksel bir saldırım olmadı. Babamın öldüğü haberi üzerine sinir krizi geçirdim. Babamın ölüm nedeniyle ilgili bazı sorularımız oldu, bunun üzerine gerginlik yaşandı. Öfkeme mani olamadım. Doktora saldırım olmadı" diyen Aydın, serbest kaldı.

'OKSİJEN TÜPÜNÜ ALIP BİZİ KOVALAMAYA BAŞLADI'

Dr. Esra Ersöz Genç ise yaşadığı olayı sosyal medya hesabından, "Hastanın kalbi son bir defa daha durdu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hasta yakınları önce zorla kapalı servise girmeye çalıştı, kapılar, camlar kırıldı. Güvenlik ile beraber ben kapının dışında hırpalandık. Sonra servisin iç kapısını da zorla açarak, 5 kişi içeri daldılar. Bizim tulumlarla maskelerle girdiğimiz servise, ellerini kollarını sallayarak girip, sağa sola tekme atarak vefat eden hastanın başına geçtiler. İçlerinden biri eline oksijen tüpünü alıp bizi kovalamaya başladı. O tüpü bize takacakmış, polis geldiğinde öyle diyordu. Beni servisten nasıl çıkardılar bilmiyorum" sözleriyle paylaştı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

İhsan Aydın hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı dün yeniden gözaltı kararı verdi. Karar doğrultusunda Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İhsan Aydın'ı Sürmene ilçesinde yakalayarak, gözaltına aldı. Taksim Polis Merkezi'ne götürülen ve hakkında 'Kasten yaralama, tehdit ile kamu malına zarar verme' suçlarından soruşturma başlatılan İhsan Aydın, bugün adliyeye sevk edildi.

'ÇOK PİŞMANIM'

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç'e saldırıp, oksijen tüpüyle kovalayan ve 'kasten yaralama', 'tehdit' ile 'kamu malına zarar verme' suçlarından 2'nci kez gözaltına alınıp, adliye sevk edilen İhsan Aydın'ın (35) polise verdiği yeni ifade ortaya çıktı. Pişman olduğunu söyleyen Aydın, "Babamın öldüğünü görünce dünyam karardı, yaptıklarımdan çok pişmanım. O anlık öfkeyle kendimi kontrol edemedim. Kendimde değildim; fakat doktora hiçbir saldırım olmadı" dedi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç'e saldırıp, oksijen tüpüyle kovaladığı gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliye sevk edilen İhsan Aydın(35), savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartı uygulanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Aydın, konutu terk etmeme şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır Barosu hakkında 'dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma
28 Nisan 2020 11:20		 'Sahte limon' haberi şüphelileri serbest bırakıldı
27 Nisan 2020 21:46
Diyanetten, Ankara Barosu yöneticileri hakkında suç duyurusu
27 Nisan 2020 17:11		 Doktoru oksijen tüpüyle kovalayan 2 kişi gözaltına alındı
27 Nisan 2020 15:49
Başsavcılık, Ankara Barosu hakkında soruşturma başlattı
27 Nisan 2020 13:43		 Şehit MİT mensubunun ifşa edilmesinde 8 kişiye dava
24 Nisan 2020 18:33
Kaftancıoğlu hakkında 'suçluyu övme ve suça azmettirme' soruşturması
23 Nisan 2020 17:17		 Çapa Tıp Fakültesi'ndeki rüşvet davasında yeni gelişme
22 Nisan 2020 22:12
Belediye Başkanına silahlı saldırıda gözaltı sayısı 10'a yükseldi
22 Nisan 2020 17:20		 Yasağı delip, 'drift' yapan sürücü hakkında yakalama kararı
20 Nisan 2020 22:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:11 - 'Koronavirüs 1 milyar kişiye bulaşabilir 3,2 milyon kişiyi öldürebilir'18:08 - Afrin'de bomba yüklü tankerle terör saldırısı: 20 ölü18:05 - Evde parti düzenleyen 10 kişiye 2 ay ev hapsi17:59 - Burak Yılmaz: Çin halkından özür dilerim17:55 - Sokak ortasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı17:53 - 250 TL'ye satılan Rize-Trabzon otobüs biletlerinin satışı kaldırıldı17:44 - Doktoru oksijen tüpüyle kovalayan şahıs adli kontrolle serbest17:40 - Solunum cihazı üreticileri kapanma noktasına geldi17:39 - Ak Partili Çelik'ten normalleşme açıklaması17:34 - Kapıcısında koronavirüs çıkan 8 katlı bina karantinaya alındı
17:32 - Çeyrek altın ne kadar oldu?17:30 - Muhtar görevden uzaklaştırıldı, mahalle karantinaya alındı17:25 - Cezaevinde virüs testi pozitif çıkan 55 kişi hastaneye sevk edildi17:21 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:19 - Fransa'da ligler iptal edildi17:15 - ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 56 bini geçti17:10 - Koronavirüs hastaları 1 yıl boyunca bu merkezden takip edilecek16:59 - Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle güvercin katliamı yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İllerde normale dönüşün nasıl olacağı belli oldu
Uygulamadan kaçan genci kalbinden vuran polis tutuklandı
İstanbul Eczacı Odası açıkladı... Maske dağıtımında değişiklik
Doktor, huzurevindeki herkese koronavirüs bulaştırdı
AYM'den, güvenlik soruşturmalarıyla ilgili yeni iptal kararı
İdari izinle ilgili 3 soru 3 cevap
O ilden sevindirici haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı
Öğretim Elemanı Norm Kadro yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Mehmet Ceyhan uyardı... En az 5 tanesi bundan daha kötü salgın yapabilir
İlaç alabilmek için evlerini satıyorlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadir mısıroğlu 4
26.04.2020 kim kardashian'ın paylaşımları 1
eşcinselliğin lanetlenmesi ve zinanın haram oluşu 4
isveç'e ambulans uçağı gönderilmesi 3
çiğ börek 2
galatı meşhur 1
şu an çalan şarkı 5
Tosun paşa 2
bekçilerin kendilerine bekçi denmesini istememeleri 1
hoşgörü 3
SON İLANLAR
Erzurum Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tunceli Çemişgezek Belediyesi 1 İşçi Alacak
Trapzon Dernek Pazarı SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Geçici 8 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam