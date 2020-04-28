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Sokak ortasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

Hatay'ın Payas ilçesinde iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
 28 Nisan 2020 17:55
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Sokak ortasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

Hatay'ın Payas ilçesinde iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde bulunan Atatürk Parkı yanında meydana gelen olayda, aralarında alacak verecek husumeti bulunduğu belirlenen kişiler arasında silahlı kavga çıktı. Olayda E.A.(34), M.A. (40), K.K. (34) ile M.K. (40) silahlarla birbirine ateş etti.

Çıkan silahlı kavganın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada E.A. ile M.K. hayatını kaybederken, K.K., M.A. ile bir iş yerinde güvenlik personeli olarak çalışan A.D. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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