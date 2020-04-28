Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Sokak ortasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
Hatay'ın Payas ilçesinde iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
|28 Nisan 2020 17:55
|Yazdır
Hatay'ın Payas ilçesinde iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde bulunan Atatürk Parkı yanında meydana gelen olayda, aralarında alacak verecek husumeti bulunduğu belirlenen kişiler arasında silahlı kavga çıktı. Olayda E.A.(34), M.A. (40), K.K. (34) ile M.K. (40) silahlarla birbirine ateş etti.
Çıkan silahlı kavganın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada E.A. ile M.K. hayatını kaybederken, K.K., M.A. ile bir iş yerinde güvenlik personeli olarak çalışan A.D. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Evde parti düzenleyen 10 kişiye 2 ay ev hapsi
28 Nisan 2020 18:05
|Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu vurdu
28 Nisan 2020 16:30
|Bahçelerindeki köpeğin saldırdığı çocuk öldü
28 Nisan 2020 16:00
|Uygulamadan kaçan genci kalbinden vuran polis tutuklandı
28 Nisan 2020 15:31
|Yanmış olarak bulunan genç, 10 liralık benzinle kendini yakmış
28 Nisan 2020 15:24
|Sağlık çalışanı Naime'nin sır ölümü
28 Nisan 2020 13:28
|Doğalgaz borusunda patlama: Alevler metrelerce yükseldi
28 Nisan 2020 12:36
|Denizli'deki Türk Telekom binasında yangın çıktı
28 Nisan 2020 12:29
|Koronavirüs tedbirleri sürecinde kadın cinayetleri azaldı
28 Nisan 2020 12:22
|Çorum'da 75 yaşındaki kadın tarla, bağ, bahçe ve evini TSK'ye bağışladı
28 Nisan 2020 12:18