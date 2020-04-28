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Burak Yılmaz: Çin halkından özür dilerim

Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz, geçtiğimiz hafta kulübün sosyal medya hesabında gerçekleşen röportajında Çin'le ilgili kullandığı ifadelerin yanlış anlaşıldığını belirterek özür diledi
 28 Nisan 2020 17:59
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Burak Yılmaz: Çin halkından özür dilerim

Beşiktaş'ın kaptanı ve golcüsü Burak Yılmaz, Çin'den özür diledi.

Geçtiğimiz hafta kulübün Instagram hesabında gerçekleşen canlı yayında soruları yanıtlayan ve Çin'de 2 yıl oynadığı için korona virüsle ilgili açıklamalarda da bulunan Burak Yılmaz, "Çin'de çok enteresan şeyler yeniyor. Ben bir gün onların pazarına gitmiştim merak ettiğim için. Gördüklerimden sonra şok olmuştum. Orada yaşamış birisi olarak, oradan daha çok hastalık geleceğini düşünüyorum. Köpek, onların yediklerinin yanında iyi bir şey gibi kalıyor. Ama onlar da böyle öğrenmiş, alışmış. Kültürleri bu" ifadelerini kullanmıştı. Burak Yılmaz'ın bu açıklamalarından sonra özellikle Çin'den tepkiler almıştı. Bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Burak Yılmaz, "Yaklaşık 2 sene futbol oynadığım Çin'de çok iyi ağırlandım. Yedikleri yemeklerin kültürlerinden gelen bir alışkanlık olduğunu, onlar için normal bir durum olduğunu söyledim. Bu nedenle diğer ülkelere göre hastalık çıkma ihtimalinin daha fazla olduğunu dile getirdim. İstemeden kırmış olduğum tüm Çin halkından, arkadaşlarımdan ve dostlarımdan özür dilerim" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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