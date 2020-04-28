MSB: Afrin'de terör saldırısında 11'i çocuk 40 kişi öldü
MSB:Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin, Afrin'de masum sivillere yönelik düzenlediği bombalı araç saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'i çocuk olmak üzere 40'a, yaralıların sayısı ise 47'ye yükseldi
|28 Nisan 2020 18:19
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Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) "PKK/YPG'nin, Afrin'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'i çocuk olmak üzere 40'a, yaralıların sayısı ise 47'ye yükseldi" dedi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin, Afrin'de masum sivillere yönelik düzenlediği bombalı araç saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'i çocuk olmak üzere 40'a, yaralıların sayısı ise 47'ye yükseldi" ifadelerine yer verdi.
Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin, Afrin'de masum sivillere yönelik düzenlediği bombalı araç saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'i çocuk olmak üzere 40'a, yaralıların sayısı ise 47'ye yükseldi. pic.twitter.com/AIVwHQ2IzTT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 28, 2020
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