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Mart 2020 Sayıştay Dergisinde, 5 karar yayımlandı

Sayıştay'ın resmi yayını olan Sayıştay Dergisinde 5 karar yayımladı.
 28 Nisan 2020 18:20
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Mart 2020 Sayıştay Dergisinde, 5 karar yayımlandı

Sayıştay'ın resmi yayını olan Sayıştay Dergisinde 5 karar yayımladı.

İşte o kararların konu başlıkları

Belediyede kadrolu memur olarak çalışan avukata Belediye lehine sonuçlanan davalar sebebiyle tahsil edilen vekalet ücretinden payına düşen miktar ödendiği halde, her bir davaya ilişkin tahsil olunan vekalet ücretinin %70'inin ayrıca ödenemeyeceği hk

Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen pedagojik formasyon eğitimlerinde görev alan Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerine ödenen ücretlerin gelir vergisi matrahına eklenmemesi nedeniyle eksik gelir vergisi kesintisi yapılması hk.

Nakdi giyim yardımı ödenmesi mümkün olmayan personel hk

Niteliği itibarıyla Belediyenin tanıtımını aşan mahiyette olan ve Belediyeye ait bir görevin ifası kapsamında olmayan ulusal basında tanıtım ve danışmanlık hizmet alımı için ödeme yapılmasının mümkün olmadığı hk.

MYO Binası Yapım İşi'nde; sözleşmesine uygun olarak yapılmayan bir imalat için iş artışı yapılarak yeniden bir ödeme yapılması mümkün olmadığı hk.

Dergiye ulaşmak için tıklayınız.
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