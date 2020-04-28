Van'da korona virüsüne yakalananların sayısı açıklandı
Van Valiliği, korona virüsü salgınıyla ilgisi son vaka sayılarını paylaştı.
|28 Nisan 2020 18:28
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Van Valiliği, korona virüsü salgınıyla ilgisi son vaka sayılarını paylaştı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van'da toplam vaka sayısının 220 olduğu belirtilerek, "Toplam taburcu olan hasta 127, toplam entübe 1 ve toplam vefat 6'dır. Karantina kapsamında gözlem altında tutulan kişi sayısı ise 34 bindir" denildi.
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