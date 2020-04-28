Öcalan 21 yıl sonra ilk kez ailesiyle telefonda görüştü
İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan, ilk kez ailesiyle telefon görüşmesi yaptı.
|28 Nisan 2020 18:33
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