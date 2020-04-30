KDK'dan önemli arazi tazminatı kararı

Teknik Hizmetler Sınıfında Arazi ve Kurtarma Teknisyeni olarak çalışanlardan üst öğrenim mezunu olanlara, arazi tazminatı hangi unvan esas alınarak ödenecektir.

Kamu Denetçiliği Kurumu, Arama ve Kurtarma Teknisyeni olup teknik öğretmen unvanına sahip olanların arazi tazminatının 3,0 üzerinden ödenmesi gerektiğine karar verdi.

Zam tazminat kararnamesinde 1/a, b ve c sıralarında sayılanların özel hizmet tazminatının 3,0 üzerinden ödenmesi istenilmiştir. 1/a'da başmühendis ve başmimarlar, 1b'de Yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, bölge plancısı ve şehir plancıları yer almaktadır. Teknik öğretmenler ise 1/c "Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi, astronom, tütün eksperi olanlarla, 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Kanuna göre teknik öğretmen unvanı alanlardan;" şeklinde yer almaktadır.

1/c'de 12 unvan ve bir öğrenim şartı yer almaktadır. AFAD birimlerine gönderdiği yazıda, KDK kararının sadece teknik öğretmenler yönüyle uygulanmasını istemiştir.

İŞTE AFAD YAZISI