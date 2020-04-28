İyileşen sayısı günlük 5 binin üzerine çıktı

YAŞI BEKLEYEN KADIN MEMUR, HANGİ HALDE YETİM AYLIĞI ALABİLİR? Emeklilik yaşını beklemek için görevinden ayrılan 5434'e tabi kadın memurların, kendilerine emekli aylığı bağlanacağı tarihe kadar, vefat etmiş anne veya babalarından kalan yetim maaşını alabilmeleri için gerekli olan 3 şart bulunmaktadır.