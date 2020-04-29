İsmail Koncuk: Zehra Selçuk kadar kayıtsız bakan görmedim
Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Selçuk kadar taleplere kayıtsız bir bakan görmedim dedi.
|29 Nisan 2020 00:04
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Adana Milletvekili İsmail Koncuk, ilan edilen kadroların yanmasında ve boş kalan kadrolar için ilan çıkılmamasında hatalı gördüğü Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'u hedef aldı.
Koncuk "Bir çok Çalışma bakanı ile çalıştım. Faruk Çelik, Süleyman Soylu ve Mehmet Müftüoğlu ancak Sn Zehra Zümrüt SELÇUK gibi, taleplere bu kadar kayıtsız kalanını hiç görmedim. Emin olun böylesine haklı talebe taş olsa ses verirdi. Kaldı ki kendi hataları." dedi.
İşte İsmail Koncuk'un açıklaması
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