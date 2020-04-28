Tekirdağ'da ilginç gönrüntü! Sahiller turuncu renge büründü
Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde artan plankton (mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) nedeniyle deniz suyu yer yer turuncu renk aldı.
|28 Nisan 2020 19:19
|Yazdır
Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde artan plankton (mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) nedeniyle deniz suyu yer yer turuncu renk aldı.
Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinin sahillerinin bazı kesimlerinde denizin rengi turuncuya dönüştü. Denizin turunca renge büründüğünü gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.
Deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalmasının her yıl mart ve nisan aylarında yaşandığı, renk değişiminin mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı belirtildi.
Uzmanlar, denizin turunca renge boyanmasının daha önce de görüldüğünü, ilkbahar ve yaz mevsiminde bütün doğada olduğu gibi denizde de uyanışın başlamasından kaynaklandığını söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Van'da korona virüsüne yakalananların sayısı açıklandı
28 Nisan 2020 18:28
|Kapıcısında koronavirüs çıkan 8 katlı bina karantinaya alındı
28 Nisan 2020 17:34
|Muhtar görevden uzaklaştırıldı, mahalle karantinaya alındı
28 Nisan 2020 17:30
|Cezaevinde virüs testi pozitif çıkan 55 kişi hastaneye sevk edildi
28 Nisan 2020 17:25
|İstanbul'da raylı ulaşımda son sefer saati güncellendi
28 Nisan 2020 16:56
|Bir şehir bin liralık yardıma başvuran Ferrari sahibini merak ediyor
28 Nisan 2020 16:34
|Bu ilçeye giriş çıkışlar 3 gün ile sınırlandırıldı
28 Nisan 2020 15:41
|Belediye görevlisi, Türk bayrağını süpürgesinin sapına iliştirip çalışmasını sürdürdü
28 Nisan 2020 15:18
|O ilden sevindirici haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı
28 Nisan 2020 15:10
|Belediye başkan yardımcısı alkışlarla yoğun bakımdan çıktı
28 Nisan 2020 14:34