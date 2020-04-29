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Mevzuat Bilgi Sistemi arayüzünü değiştirdi ama...

Resmi mevzuatın yayımladığı mevzuat.gov.tr ara yüzünü değiştirdi ama içeriklerde bir değişiklik yapılamadı.
 29 Nisan 2020 00:02
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Mevzuat Bilgi Sistemi arayüzünü değiştirdi ama...

Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi bugün itibariyle ara yüzünü değiştirdi.

Yapılan değişiklikte, daha kullanışlı daha ziyaretçi dostu bir arayüze geçiş yapıldı.

Ancak esaslı diğer sorunlara bir çözüm üretilemedi.

Örneğin hala madde bazında tarihsel değişim görülememektir.

Yine hala yüksek yargının verdiği iptal kararları, mevzuata işlenememektedir. Daha önce bu konuda Adalet Bakanlığına yazı yazılmış olmasına rağmen, Danıştay'ın kararlarını Cumhurbaşkanlığına bildirmemesi nedeniyle, iptal edilen yönetmelik hükümleri sanki yürürlükteymiş gibi görünmektedir. Bir örnek verecek olursak, görevde yükselmeyle ilgili şu adresteki Danıştay kararı hala mevzuata işlenememiştir.

Memurlar.Net - Özel

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