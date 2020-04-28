'Evde kal' çağrısına uymayan vatandaşın sözleri 'pes' dedirtti
|28 Nisan 2020 20:17
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Koronavirüs ile mücadele kararlı bir şekilde devam ederken Esenyurt'ta bazı vatandaşlar güneşli havanın etkisiyle park ve bahçelere akın etti.
Uzmanların ısrarla "Evde Kal" çağrılarına kulak asmayan vatandaşlar yeşil alanlarda vakit geçirdi. Polis ekiplerinin sık sık uyarılarına rağmen kısa sürede ortadan kaybolan vatandaşlar daha sonra yeşil alanlara tekrar geldikleri görüldü.
"VİRÜSTEN KORKMUYORUZ"
Arkadaşlarıyla yeşil alanda sosyal mesafesiz ve maskesiz sohbet eden Mahmut D. ise," Yasakların sıkıntısını atmak için kendimizi dışarılara attık. Oksijeni yüksek havanın tadını almak istedik. Havada güneşli değerlendirelim dedik. Vatandaşlar dışarıya çıkmakta haklı mecbur çıkacak. Evde insan sıkıntıdan patlıyor. İnsanlar uzun zamandır dışarıda yoktu maşallah bugün kaynıyor her yer. İnşallah hep böyle olur. Virüsten korkmuyoruz. Allah'tan gelen bir şey. Evde psikolojimiz bozuldu" diye konuştu.
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