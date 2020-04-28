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Tedbirlerine uymayan minibüs şoförü ikinci kez ceza yedi

İstanbul Ataşehir'de koronavirüs tedbirlerine karşın kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı için denetimlere takılan bir minibüs şoförü, ikinci kez ceza aldı.
 28 Nisan 2020 20:22
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Tedbirlerine uymayan minibüs şoförü ikinci kez ceza yedi

Ataşehir'de sivil trafik ekipleri, sokağa çıkma yasağının ardından minibüs ve otobüslere denetim yaptı. Kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı için denetimlere takılan bir minibüs şoförünün daha önce de fazla yolcu taşımaktan ceza aldığı ortaya çıktı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, sabah saatlerinde Ataşehir'de iki farklı noktada minibüs ve otobüslere denetim yaptı. Bazı minibüsler, polisin denetim noktasını haber alınca güzergah değiştirdi ama buna rağmen ceza yemekten kurtulamadı.

Fazla yolcu taşıdığı tespit edilen bir başka minibüsün ise daha önce de aynı kuralı ihlal etmekten ceza yediği ortaya çıktı. Her iki minibüse Umumi Hıfzıssıhha Kanunları gereğince 3 bin 180 lira para cezası kesildi.

Minibüste bulunan bir yolcu, "Millet işe gidiyor. Gidemezlerse yevmiyesini kesecekler. Buna bir önlem bulunması lazım. Şoföre söyledik ama o da para kazanıyor" dedi. Polis ekipleri ayrıca otobüsleri de durdurarak denetim yaptı. Sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını kontrol etti
DHA
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