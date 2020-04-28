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'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 5 bin 217 TL ceza

KONYA'da uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücü A.A.'ya çeşitli maddelerden 5 bin 217 TL para cezası kesilirken, sokağa çıkma yasağını ihlal etttiği gerekçesiyle de hakkında idari işlem başlatıldı.
 28 Nisan 2020 20:27
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'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 5 bin 217 TL ceza

KONYA'da uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücü A.A.'ya çeşitli maddelerden 5 bin 217 TL para cezası kesilirken, sokağa çıkma yasağını ihlal etttiği gerekçesiyle de hakkında idari işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin çeşitli bölgelerinde uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, merkez Meram ilçesinde yaptığı kontrollerde bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü polisin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan sürücü A.A.'ya, 'ters yönde araç kullanmak, sürücü belgesi alındığı halde araç kullanmak, abart egsoz ve muayenesiz araç kullanmak' maddelerinden 5 bin 217 TL para cezası uygulanarak, araç trafikten men edildi. A.A. hakkında 20 yaşın altında olması nedeniyle, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle idari işlem başlatıldığı belirtildi.
DHA
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