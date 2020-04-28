'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 5 bin 217 TL ceza
|28 Nisan 2020 20:27
|Yazdır
KONYA'da uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücü A.A.'ya çeşitli maddelerden 5 bin 217 TL para cezası kesilirken, sokağa çıkma yasağını ihlal etttiği gerekçesiyle de hakkında idari işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin çeşitli bölgelerinde uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.
Ekipler, merkez Meram ilçesinde yaptığı kontrollerde bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü polisin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan sürücü A.A.'ya, 'ters yönde araç kullanmak, sürücü belgesi alındığı halde araç kullanmak, abart egsoz ve muayenesiz araç kullanmak' maddelerinden 5 bin 217 TL para cezası uygulanarak, araç trafikten men edildi. A.A. hakkında 20 yaşın altında olması nedeniyle, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle idari işlem başlatıldığı belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Temmuz'da vaka sayısının ikili hanelere gelmesini bekliyoruz'
28 Nisan 2020 20:36
|Tedbirlerine uymayan minibüs şoförü ikinci kez ceza yedi
28 Nisan 2020 20:22
|Evde kumar oynayan 15 kişiye, 63 bin 175 bin lira ceza
28 Nisan 2020 19:15
|Yalova Valiliği, tepkiler üzerine idari izin yazısını düzeltti
28 Nisan 2020 19:02
|'Adım adım işe dönüş' için yapılması gerekenler ele alındı
28 Nisan 2020 16:41
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
28 Nisan 2020 16:25
|Rusya'daki akciğer hastası tıp öğrencisi ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
28 Nisan 2020 15:30
|'120 hükümlü ve tutukluda koronavirüs çıktı'
28 Nisan 2020 14:14
|Çiftçilerin kredi borçlarına faizsiz erteleme
28 Nisan 2020 14:09
|Din İşleri Yüksek Kurulundan gayrimeşru ilişki açıklaması
28 Nisan 2020 13:58