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İstanbul'da onlarca gemi salgının bitmesini bekliyor

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerle birlikte ülkeler arası karşılıklı ticaretin azalmasıyla yük bulamayan gemiler, Zeytinburnu açıklarına demirledi. Salgının geçmesini bekleyen gemilerdeki personelin ihtiyaçları ise acentelere ait küçük teknelerle yapılıyor.
 28 Nisan 2020 20:31
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İstanbul'da onlarca gemi salgının bitmesini bekliyor

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerle birlikte ülkeler arası karşılıklı ticaretin azalmasıyla yük bulamayan gemiler, Zeytinburnu açıklarına demirledi. Salgının geçmesini bekleyen gemilerdeki personelin ihtiyaçları ise acentelere ait küçük teknelerle yapılıyor.

Zeytinburnu açıklarında onlarca gemi demirledi. Koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerin aldığı önlemler ve azalan ticaret yüzünden Zeytinburnu açıklarına demirleyen gemilerin sayısı her geçen gün artıyor.

Gemilerde zorunlu olarak bulunması gereken personelin ihtiyaçları ise bağlı oldukları acentelere ait küçük teknelerle sağlanıyor. Acente tekneleri gün boyu gemiler arasında mekik dokuyor.

Gemilerin demirli oldukları sürelerde bakımlarının yapıldığı, ambarlarının havalandırıldığı öğrenildi. Zeytinburnu sahiline demirleyen onlarca gemi havadan fotoğraflandı.
DHA
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