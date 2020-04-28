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Yatırım için geldi, omzunda tüfekle hayvan otlatıyor

Fransa'dan yatırım yapmak için memleketi Burdur'a gelen iş insanı Hüseyin Öğüt (52), koronavirüs salgını nedeniyle geri dönemedi. Ağabeyinin yanında kalan Öğüt, omzunda tüfekle hayvan otlatıyor. Ailesiyle olan özlemini ise cep telefonuyla görüntülü görüşerek, gideriyor.
 28 Nisan 2020 20:46
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Yatırım için geldi, omzunda tüfekle hayvan otlatıyor

Yaşadığı Fransa'da ile Antalya'da restoranları bulunan Hüseyin Öğüt, yaklaşık 1,5 ay önce memleketi Burdur'un Ağlasun ilçesine geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre evde karantina altında kalan Öğüt, getirilen kısıtlama nedeniyle geri dönemedi. Eşi ve 5 çocuğu Fransa'da olan Öğüt, günlerini, geçimini hayvancılıkla sağlayan ağabeyine yardım ederek geçiriyor. Ağlasun'un Akdağ Yaylası'nda ağabeyine ait küçükbaş ve büyükbaş hayvanları, yaban hayvanlarından korumak için omzunda tüfekle otlatan Hüseyin Öğüt, eşi ve çocuklarıyla cep telefonundan görüntülü görüşüyor.

'AİLEMİN DURUMU İYİ, ONLAR EVDEN ÇIKMIYOR'

Hüseyin Öğüt, "Burdur'a işlerimi kontrol için geldim. Hesapta olmayan işler meydana geldiği için burada takıldık, kaldık. Koronavirüs dolayısıyla kendimizi izole ettik. Böyle sevdiklerimize dahi yaklaşamıyoruz ama oksijenin bol olduğu dağlarda, abimin yanında, ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Onun hayvanlarını da güdüyorum" dedi. Öğüt, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızla telefonla özlemimizi gideriyoruz. Kolay değil ama bu şekilde idare etmemiz lazım. Fransa genelinde durumlar kötü, çok şükür ailemin durumu ise iyi. Onlar evden çıkmıyor. Her devletin kendine göre aldığı önlemler var. Devletimizin, milletimizin bu zor durumlardan bir an önce kurtulup refaha kavuşmasını diliyorum. Mümkün olduğu kadar sevdiklerimizden uzak duralım, kanunlara riayet edelim. Disiplinli şekilde bu işten kurtuluruz inşallah."

Ağabey Muharrem Öğüt de "Kardeşim yanımda misafirimiz, başımızın üstünde yeri var. Bize yardımcı oluyor" dedi.
DHA
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