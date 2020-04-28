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Kilosu 4 bin lira... Koronavirüsle birlikte yok satıyorlar

Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde bal arıları tarafından çiçeklerin öz sıvılarından toplanan macun kıvamındaki 'propolis'in saf halinin kilosu 4 bin liradan satılıyor. Koronavirüs gündemde olduğu için bal ve bal ürünlerine ilginin her geçen gün arttığını belirten arıcı Zafer Şahin (43), "Normal şartlarda propolis 2 bin lira gibi bir fiyatlara satılıyordu. Ancak şu an yok satıyoruz. Piyasada az bulunduğu için fiyatlar da ister istemez yukarıya çıkıyor" dedi.
 28 Nisan 2020 20:51
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Kilosu 4 bin lira... Koronavirüsle birlikte yok satıyorlar

Dünyayı saran koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından, bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyenler doğal ürünlere yöneldi. Bu ürünler arasında arılar tarafından, bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarındaki öz sıvılarından toplanan ve güçlü antioksidan etkilere sahip olduğu bilinen propolis, en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Arıcılar, koronavirüs salgını nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin tüketmesini önerirken, geçen aylarda kilosu 2 bin liraya satılan propolis, bugünlerde 4 bin liradan satılıyor. Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde ise az miktarda üretilen propolis ise yok satıyor. Yılın yarısını kovanlarının başında geçiren arıcılar, yoğun talep nedeniyle erkenden açtıkları kovanlardan gecelerini gündüze katıp, propolis toplamaya çalışıyor.

'BAL VE BAL ÜRÜNLERİNE İLGİ ARTIYOR'

Yunusemre ilçesinde 18 yıldır arıcılık yapan Zafer Şahin, koronavirüs gündemde olduğu için bal ve bal ürünlerine ilginin her geçen gün arttığını belirterek, "Propolis arının kendini muhafaza ettiği bir üründür. Kovanlara dışarıdan gelen haşereyi, soğuğu ve sıcağı dengeleyen antiseptik özelliği taşıyor. Propolisi biz ham olarak topluyoruz. Alkol ve su bazlı ya da zeytinyağı bazlı sıvı olarak da satışı yapılıyor. Dünyada şu anda propolis üzerine araştırmalar yapılıyor. Virüse karşı koruyucu özelliği de kanıtlanmış durumda. Bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Dışarıdan gelen virüslere karşı antiviraldir. Arının bütün ürünleri şifadır'' dedi.

Şahin, propolisin şu an ham halinin kilosu 4 bin lira civarında satıldığını söyleyerek, ''Normal şartlar da propolis 2 bin lira gibi bir fiyatlara satılıyordu. Ancak şu an yok satıyoruz. Piyasada az bulunduğu için fiyatlar da ister istemez yukarıya çıkıyor. Koronavirüs gündemde olduğu için bal ve bal ürünlere ilgi her geçen gün artıyor" diye konuştu.
DHA
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