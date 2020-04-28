Bakan Soylu, terör saldırısı hainlerin yanına kalmayacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankeriyle gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin, "Mübarek ramazan günü Afrin'de gerçekleştirilen bu saldırı, hain terör örgütünün yanına kalmayacaktır." ifadesini kullandı.
|28 Nisan 2020 21:05
|Yazdır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankeriyle gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin, "Mübarek ramazan günü Afrin'de gerçekleştirilen bu saldırı, hain terör örgütünün yanına kalmayacaktır." ifadesini kullandı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mübarek ramazan günü Afrin'de gerçekleştirilen bu saldırı, hain terör örgütünün yanına kalmayacaktır. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesine yer verdi.
Mübarek Ramazan günü Afrin'de gerçekleştirilen bu saldırı, hain terör örgütünün yanına kalmayacaktır.Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 28, 2020
Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|MSB, Suriye'de görevli Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı
28 Nisan 2020 21:09
|İçişleri Bakanlığı, 3 günlük sokağa çıkma yasağı genelgesini yayımladı
28 Nisan 2020 20:07
|İyileşen sayısı günlük 5 binin üzerine çıktı
28 Nisan 2020 19:04
|Ak Partili Çelik'ten normalleşme açıklaması
28 Nisan 2020 17:39
|Bahçeli: Ali Erbaş'ın sözlerine aynen iştirak ediyoruz
28 Nisan 2020 15:49
|'Normalleşme takvimini olgunlaşınca paylaşacağız'
28 Nisan 2020 15:00
|MSB: 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir
28 Nisan 2020 11:19
|Bakan Zehra Selçuk'tan 'Elektrik Tüketim Desteği' açıklaması
28 Nisan 2020 11:18
|ABD'ye yardım malzemesi götüren uçak Ankara'dan havalandı
28 Nisan 2020 09:59
|Türkiye, ABD'ye 500 bin cerrahi maske gönderiyor
28 Nisan 2020 00:47