1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Muhtarı koronavirüse yakalanan köy karantinaya alındı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Beyköy köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
 28 Nisan 2020 21:13
Yazdır
Muhtarı koronavirüse yakalanan köy karantinaya alındı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Beyköy köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Beyköy köyü muhtarı Hasan Hüseyin Özdemir ve eşinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri çalışma başlattı.

Köy, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Şarkikaraağaç Kaymakamı Onur Yılmazeri konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğünün filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, köyde temaslı yeni vakaların tespit edildiğini bildirdi.

Beyköy'de 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildiğini belirten Yılmazeri, "Yayılımın engellenmesi için önemli olan bu ve bunun gibi tedbirlere tüm vatandaşlarımızın eksiksiz uymasıdır. Lütfen sosyal mesafeye dikkat edelim, maskesiz sokağa çıkmayalım, kurallara uyalım ve en kısa zamanda bu musibetten kurtulalım. Her tedbire harfiyen uymamız önem taşıyor. Telaş yok, panik yok, tedbir var. Kararlara uyulduğunda başaracağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kovid-19 testi pozitif çıkan Özdemir'in aynı zamanda Isparta İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı da olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Uber'den sağlık çalışanlarına ücretsiz ticari taksi hizmeti
28 Nisan 2020 20:41		 İstanbul'da onlarca gemi salgının bitmesini bekliyor
28 Nisan 2020 20:31
Tekirdağ'da ilginç gönrüntü! Sahiller turuncu renge büründü
28 Nisan 2020 19:19		 Van'da korona virüsüne yakalananların sayısı açıklandı
28 Nisan 2020 18:28
Kapıcısında koronavirüs çıkan 8 katlı bina karantinaya alındı
28 Nisan 2020 17:34		 Muhtar görevden uzaklaştırıldı, mahalle karantinaya alındı
28 Nisan 2020 17:30
Cezaevinde virüs testi pozitif çıkan 55 kişi hastaneye sevk edildi
28 Nisan 2020 17:25		 İstanbul'da raylı ulaşımda son sefer saati güncellendi
28 Nisan 2020 16:56
Bir şehir bin liralık yardıma başvuran Ferrari sahibini merak ediyor
28 Nisan 2020 16:34		 Bu ilçeye giriş çıkışlar 3 gün ile sınırlandırıldı
28 Nisan 2020 15:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:28 - Kanal 7 Ana haber spikeri koronavirüse yakalandı21:23 - İş yeri aracını özel işlerinde kullanan tazminatsız kovulur21:19 - Koranavirüsü yenen 17 günlük bebek taburcu edildi21:13 - Muhtarı koronavirüse yakalanan köy karantinaya alındı21:09 - MSB, Suriye'de görevli Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı21:05 - Bakan Soylu, terör saldırısı hainlerin yanına kalmayacak21:01 - Kepçe operatörünün inanılmaz kurtuluşu20:56 - Türkiye'yi güvenli buldular, tatillerini uzattılar20:51 - Kilosu 4 bin lira... Koronavirüsle birlikte yok satıyorlar20:46 - Yatırım için geldi, omzunda tüfekle hayvan otlatıyor
20:41 - Uber'den sağlık çalışanlarına ücretsiz ticari taksi hizmeti20:36 - 'Temmuz'da vaka sayısının ikili hanelere gelmesini bekliyoruz'20:31 - İstanbul'da onlarca gemi salgının bitmesini bekliyor20:27 - 'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 5 bin 217 TL ceza20:22 - Tedbirlerine uymayan minibüs şoförü ikinci kez ceza yedi20:17 - 'Evde kal' çağrısına uymayan vatandaşın sözleri 'pes' dedirtti20:12 - Hatay Valiliğinden Afrin'deki saldırıya ilişkin açıklama20:07 - İçişleri Bakanlığı, 3 günlük sokağa çıkma yasağı genelgesini yayımladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İllerde normale dönüşün nasıl olacağı belli oldu
Uygulamadan kaçan genci kalbinden vuran polis tutuklandı
İstanbul Eczacı Odası açıkladı... Maske dağıtımında değişiklik
Doktor, huzurevindeki herkese koronavirüs bulaştırdı
AYM'den, güvenlik soruşturmalarıyla ilgili yeni iptal kararı
O ilden sevindirici haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı
İyileşen sayısı günlük 5 binin üzerine çıktı
İdari izinle ilgili 3 soru 3 cevap
Öğretim Elemanı Norm Kadro yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Mehmet Ceyhan uyardı... En az 5 tanesi bundan daha kötü salgın yapabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nur yerlitaş 2
27.04.2020 insanlarin hunharca sokağa çıkması 3
Della 6
2020 yazı 4
20'lik diş 1
türkiye'nin abd'ye tıbbi malzeme yardımı yapması 2
rusya 1
trt spor'un fransa 98'in tüm maçlarını yayınlaması 1
kadir mısıroğlu 4
4 gün sokağa çıkma yasağı 2
SON İLANLAR
Erzurum Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tunceli Çemişgezek Belediyesi 1 İşçi Alacak
Trapzon Dernek Pazarı SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Geçici 8 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam