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Koranavirüsü yenen 17 günlük bebek taburcu edildi

Adıyaman'da, 17 gün önce dünyaya gelen ve koronavirüs testi pozitif çıkan bebek, tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi.
 28 Nisan 2020 21:19
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Koranavirüsü yenen 17 günlük bebek taburcu edildi

Adıyaman'da, 17 gün önce dünyaya gelen ve burun akıntısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede koronavirüs testi pozitif çıkan bebek, tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi.

BURUN AKINTISI VE ÖKSÜRÜK ŞİKAYETİYLE GETİRİLDİ

Adıyaman'da dünyaya gelen erkek bebek, anne ve babası tarafından 3 gün sonra burun akıntısı ve öksürük şikayetiyle yeniden Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan bebek tedaviye alındı.

ANNE VE BABASI NEGATİF ÇIKTI

Henüz adı konulmamış olan bebeğin, anne ve babasının testi ise negatif çıktı. Bebeğin doğumuna katılan doktor ve sağlık personellerinin de yapılan testleri negatif çıktı.

TABURCU EDİLDİ

Hastanede tedavisine başlanan bebek, 14 gün süren tedavisi ve yeni testlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayınca, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi. Anne ve babasına teslim edilen bebeğin 14 gün süreyle de evde karantinada kalacağı belirtildi.
DHA
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