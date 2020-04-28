1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İş yeri aracını özel işlerinde kullanan tazminatsız kovulur

Şoför olarak çalıştığı şirketin aracıyla annesini ziyaret eden işçi, görev icabı verilen aracı özel işlerinde kullandığı gerekçesiyle kovuldu. Mahkemenin 'tazminat ödenmeli' kararı Yargıtay'ca bozuldu. Yüksek Mahkeme; işyeri aracını özel işlerde kullanan işçinin tazminatsız şekilde işten çıkarılmasının önünü açtı.
 28 Nisan 2020 21:23
Yazdır
İş yeri aracını özel işlerinde kullanan tazminatsız kovulur

Şoför olarak çalıştığı şirketin aracıyla annesini ziyaret eden işçi, görev icabı verilen aracı özel işlerinde kullandığı gerekçesiyle kovuldu. Mahkemenin 'tazminat ödenmeli' kararı Yargıtay'ca bozuldu. Yüksek Mahkeme; işyeri aracını özel işlerde kullanan işçinin tazminatsız şekilde işten çıkarılmasının önünü açtı.

Şoför olarak çalıştığı şirkete ait otomobille, annesini ziyaret eden işçi, tazminatsız şekilde kovuldu. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan mağdur şoför, şirket aracını kendi işi için kullandığı gerekçesi ile iş akdine son verildiğini, söz konusu aracı özel işlerinde kullanmadığını, işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürdü. Davacı şoför; kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti, ücret, ulusal bayram, genel tatil, hafta tatili ve fazla mesai alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı şirket avukatı ise davacının iş saatlerinde kullanmak üzere teslim edilen aracı kendi özel işlerinde kullandığını, uyarılmasına rağmen defalarca davranışından vazgeçmediğini dile getirdi. Davacının iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini savundu. Mahkeme; davanın kısmen kabulü ile kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti, ulusal bayram, genel tatil ve fazla mesai alacaklarının davalıdan tahsiline hükmetti. Kararı davalı avukatı temyiz etti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza atarak, işyeri aracını özel işlerinde kullananların tazminatsız şekilde işten çıkarılmalarının önünü açtı. Yargıtay kararında şöyle denildi: "4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinde, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih imkanının olduğu açıklanmıştır. Yine değinilen bendin (e) alt bendinde, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan İşçi davranışlarının da işverene haklı fesih imkanı verdiği ifade edilmiştir. Görüldüğü üzere yasadaki haller sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkanı tanımaktadır. Somut uyuşmazlıkta, dosyadaki bilgi ve belgelerden şirket aracının davacı İşçi tarafından özel işlerinde kullanıldığı sabittir. Davacının bu eylemi doğruluk ve bağlılığa aykırı olup, mahkemece davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme kararının oy birliği ile bozulmasına karar verilmiştir."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yargıtay'dan Eren Erdem kararı
25 Nisan 2020 09:51		 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
24 Nisan 2020 06:40
Yargıtay'ın, kamu personelini ilgilendiren 2020 tarihli 17 yeni kararı
24 Nisan 2020 00:03		 Yargıtay, çocuk işçinin ölümünde 'bilinçli taksir'e hükmetti
23 Nisan 2020 11:40
Garson, 2 liralık sütlacı yedi, tazminatsız kovuldu
22 Nisan 2020 10:50		 Yargıtay 'korkak' sözü hakaret değildir
21 Nisan 2020 11:09
'Eşi eve giremesin' diye kapı kilidini değiştirene kötü haber
18 Nisan 2020 12:53		 Yargıtay'da müzakereler yeniden ertelendi
17 Nisan 2020 15:11
Banyosu alt komşuya akan ve tamirini yaptırmayan, tazminat ödeyecek
17 Nisan 2020 11:16		 Üniformalı fotoğrafını sosyal medyaya koydu, başı derde girdi
15 Nisan 2020 19:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:28 - Kanal 7 Ana haber spikeri koronavirüse yakalandı21:23 - İş yeri aracını özel işlerinde kullanan tazminatsız kovulur21:19 - Koranavirüsü yenen 17 günlük bebek taburcu edildi21:13 - Muhtarı koronavirüse yakalanan köy karantinaya alındı21:09 - MSB, Suriye'de görevli Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı21:05 - Bakan Soylu, terör saldırısı hainlerin yanına kalmayacak21:01 - Kepçe operatörünün inanılmaz kurtuluşu20:56 - Türkiye'yi güvenli buldular, tatillerini uzattılar20:51 - Kilosu 4 bin lira... Koronavirüsle birlikte yok satıyorlar20:46 - Yatırım için geldi, omzunda tüfekle hayvan otlatıyor
20:41 - Uber'den sağlık çalışanlarına ücretsiz ticari taksi hizmeti20:36 - 'Temmuz'da vaka sayısının ikili hanelere gelmesini bekliyoruz'20:31 - İstanbul'da onlarca gemi salgının bitmesini bekliyor20:27 - 'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 5 bin 217 TL ceza20:22 - Tedbirlerine uymayan minibüs şoförü ikinci kez ceza yedi20:17 - 'Evde kal' çağrısına uymayan vatandaşın sözleri 'pes' dedirtti20:12 - Hatay Valiliğinden Afrin'deki saldırıya ilişkin açıklama20:07 - İçişleri Bakanlığı, 3 günlük sokağa çıkma yasağı genelgesini yayımladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İllerde normale dönüşün nasıl olacağı belli oldu
Uygulamadan kaçan genci kalbinden vuran polis tutuklandı
İstanbul Eczacı Odası açıkladı... Maske dağıtımında değişiklik
Doktor, huzurevindeki herkese koronavirüs bulaştırdı
AYM'den, güvenlik soruşturmalarıyla ilgili yeni iptal kararı
O ilden sevindirici haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı
İyileşen sayısı günlük 5 binin üzerine çıktı
İdari izinle ilgili 3 soru 3 cevap
Öğretim Elemanı Norm Kadro yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Mehmet Ceyhan uyardı... En az 5 tanesi bundan daha kötü salgın yapabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dezenfektan enjektesi 2
hoşgörü 4
anlamazdan gelmek 2
geceye bir şiir bırak 3
dünyada kendi tebaasını bu kadar düşünen başka lider yoktur 1
şu an çalan şarkı 5
27.04.2020 insanlarin hunharca sokağa çıkması 3
Alef 3
en güzel çay 1
prof.dr.alpay azap 1
SON İLANLAR
Erzurum Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tunceli Çemişgezek Belediyesi 1 İşçi Alacak
Trapzon Dernek Pazarı SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Geçici 8 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam