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Kanal 7 Ana haber spikeri koronavirüse yakalandı

Bir süredir ekranda olmayan Kanal 7'nin Ana Haber Spikeri Hülya Yürekli Seloni, sosyal medya hesabından ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandığını söyledi.
 28 Nisan 2020 21:28
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Kanal 7 Ana haber spikeri koronavirüse yakalandı

Uzun bir süredir kamera önünde olmayan Kanal 7 Ana Haber Spikeri Hülya Yürekli Seloni, Instagram hesabından koronavirüse yakalandığını söyleyerek yaşadıklarını anlattı.

"AİLECE KORONA OLDUK"

Instagram hesabından yayın yaptığı dönemde çekilen bir fotoğrafını paylaşan Seloni, şunları söyledi: "Sevgili dostlarım sizlerin de merak ettiği üzere bir süredir ekranlarda yokum. Maalesef ailece korona olduk. Ben 12 Nisan'da semptomlarım başlayan Covid-19 tedavimi tamamlayarak dün hastaneden taburcu oldum, eşim ve Alara hastalık sürecini evde tedavi ile geçirdiler. Hepimiz çok şükür iyiyiz dinlenmedeyiz."

KENDİSİNİ YALNIZ BIRAKMAYAN HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

"Amerikan Hastanesi'nde başlayan tedavi sürecimin yetersiz kalması sebebiyle çok zor zamanımda imdadIma koşan, beni kucaklayan, kendi hastanesine alıp hemen yeni bir tedavi süreci başlatarak iyileşmeme büyük katkı sağlayan, büyük özveriyle, sevgiyle çalışan, başarılı doktorlarımızdan, hakkını ödeyemeyeceğim, benim sağlık kahramanım, sevgili arkadaşım Enfeksiyon Hastalıkları Uz. Dr. Gülhan Eren basta olmak üzere İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tüm kıymetli sağlık çalışanlarına, Alara'mın biricik doktoru, bizi hiç yalnız bırakmadı, engin bilgi ve tecrübeleriyle destek oldu Prof. Dr. Bektaş Sırrı, yine tecrübeli doktorlarımızdan önerileriyle destek veren sevgili arkadaşım Prof. Dr. Teoman Dal, Kanal 7'nin değerli büyüklerime, yönetici ve çalışma arkadaşlarıma, Amerika'dan her gün bana moral vermeye çalışan kız kardeşime, hastaneye yiyecek giyecek getirip her gün yanımda hissettiren erkek kardeşim ve değerli eşine, evimin kapısına yemek bırakan kıymetli kayınvalideme, sevgili eltime, çok çok değerli dostlarıma, dostluk mesajlarıyla güç veren, dualarını, desteğini esirgemeyen, arayan soran merak eden, kötü gününüzde yanımızda olduğunu hissettiren herkese en kalbi duygularımla sonsuz teşekkürler ediyorum ailem adına. "

"HASTALARIMIZA ACİL ŞİFALAR"

"Şunu bir kez daha anladık ki 'sağlık' her şey ve yaşam çok değerli. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum büyüklerime hürmetlerimi sunuyorum. Hastalarımıza acil şifalar, sizlere hayırlı Ramazanlar diliyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere. Sağlıkla mutlulukla kalın''
Memurlar.Net
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