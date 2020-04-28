1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cerrahpaşa Başhekimi: İlk dalgayı atlattık ama henüz bitmedi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi ve Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay: Bugün tahminen 20-25 hastamızı taburcu edeceğiz, onların yerine 25-30 yeni vaka yatıracağız. Durumu bu seviyede tuttuğumuz müddetçe, ilk dalgayı atlatmışız demektir. Ama bu, önlemleri gevşetebiliriz anlamına gelmiyor. Bu bir salgın ve salgından tamamen kurtulabilmemiz için ya bu hastalığın aşısı bulunacak, toplumun geri kalanını aşılayacağız ya da ilacı çıkacak, hastaları kesin olarak tedavi edebileceğiz. Bu ikisi olmadığı müddetçe toplum olarak izolasyon, hijyen ve mesafe kurallarına dikkat etmeye devam etmek zorundayız" diye konuştu.
 28 Nisan 2020 21:58
Yazdır
Cerrahpaşa Başhekimi: İlk dalgayı atlattık ama henüz bitmedi

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Corona Virüs salgını nedeniyle ertelenen planlı ameliyatlara önümüzdeki haftadan itibaren yavaş yavaş başlanacağının müjdesini veren Başhekim Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, "Salgın başladığından beri aslında acil ve ilerlemiş kanser hastalarının ameliyatlarını durdurmadık. Birkaç ay öteleyebileceğimiz, aciliyeti olmayan ameliyatları bu süreçte ertelemiştik. Şu anda hastanemizde Kovid-19 açısından temiz ameliyathanemiz, yoğun bakımımız, cerrahi ve dahiliye yataklarımız var zaten. Ama eski sayıda ameliyatlar yapmıyorduk tabii ki salgın nedeniyle. Hastanemizin bilim kurulunda da konuştuk, 'bu haftayı da bir görelim' dedik ve gelecek haftadan itibaren ertelediğimiz ameliyatları, cerrahi hocalarına da danışarak yavaş yavaş açacağız. İlk olarak kanser cerrahisi, kalp damar cerrahisi, beyin cerrahisi ve çocuk cerrahisi ameliyatları planlanacak" diye konuştu.

'ERKEN BULGULARDAN BİRİ DE BU OLABİLİR Mİ DİYE ARAŞTIRIYORUZ'

Corona Virüs hastalarında en sık görülen belirtilerin başında yüzde 87 ile ateşin geldiğini vurgulayan Doç. Dr. Kutlubay bunu, nefes darlığı ve öksürük, yaygın kas ya da kemik-eklem ağrıları, ishal, burun akıntısı ve göz yaşarması gibi belirtilerin izlediğini söyledi.

Hastalığa dair her geçen gün başka bulguların da ortaya çıktığına işaret eden Doç. Dr. Kutlubay, şunları söyledi:

"Örneğin benim uzmanlık alanım olan dermatoloji camiasında, ciltte yaygın kaşıntı, kızarıklık ve döküntü ile seyreden ürtikerin de Corona Virüsün ilk belirtilerinden biri olabileceği yönünde görüşler oluşmaya başladı. Hastanemizdeki hastalarda da böyle bir çalışma yürütüyoruz. Sonuçlarını uluslararası bir dergide yayınlayacağız. Acaba Kovid'e spesifik bir cilt bulgusu mu bunlar, tedaviye rağmen iyileşmeyen ürtiker gördüğümüz bir hastada Kovid de düşünüp test yapmalı mıyız, bunu araştırıyoruz. Zira Corona Virüs, toplumun yüzde 20'sinde, hiçbir belirti vermeden ortaya çıkıyor. Yüzde 80'inde de hastalık hafif seyrediyor. Bizim asıl amacımız, hastalığın hafif seyrettiği ya da hiç belirti vermediği dönemde, sadece kaşıntı-ürtiker gibi belirtilerde aklımıza Kovid de gelmeli mi, bunu anlamak. İlkbaharın gelmesiyle birlikte alerjik döküntüler ve kurdeşen de de artış görülebilir. Halkımız hemen endişelenmesin. Mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvursun, tedaviye rağmen geçmeyen, alerji ilaçlarına rağmen nükseden kurdeşen tablosunda dermatologlar, gerekli yönlendirmeleri yapacaklardır zaten."

'MORARAN PARMAKLAR KAN DOLAŞIMI BOZUKLUĞUNDAN'

Hastalığın ciltte yarattığı bir diğer dikkat çeken belirtinin de özellikle ayak parmakları veya avuç içi gibi uç noktalardaki kılcal damarlara pıhtı atmasına bağlı olarak gelişen ödem ve morarmaların olduğunu anlatan Doç. Dr. Kutlubay, "Bu pıhtı atmalarına bağlı olarak bozulan kan dolaşımı, oralardaki dokuların beslenmesini bozduğu için siyanoz dediğimiz siyahlaşma, morarmaya neden oluyor. Bu da nekroz, yani doku ölümüne, kangrenleşmeye yol açıyor. Bu nekrozlara bağlı olarak da açık yaralar oluşabiliyor. Ancak bu belirtiler daha çok, hastalığın ilerleyen dönemlerinde karşımıza çıkıyor. Yani tanı konduktan sonra ortaya çıkan tablolar bunlar."dedi.

'İLK DALGAYI ATLATTIK AMA HENÜZ BİTMEDİ'

Salgında artık iyi bir noktaya gelindiğine ve ameliyat ve tedavilerde normale dönüşlerin başlayacağına işaret eden Doç. Dr. Kutlubay, "Evet her gün belli bir miktar yeni hasta ekleniyor ama, bunun daha fazlasını da iyileştirip taburcu ediyoruz. Örneğin bizim hastanemizde 15 gün önce Kovid pozitif servislerinde yatan hasta sayımız 225'lerdeydi. Bu sabah baktığımda, 136'ya düştüğünü gördüm. Yine erişkin yoğun bakımlarda 15 gün önce 35 hastamız yatarken bugün sayı 23'e düştü. Demek ki yüzde 40 civarında bir azalma var. Bugün tahminen 20-25 hastamızı taburcu edeceğiz, onların yerine 25-30 yeni vaka yatıracağız. Durumu bu seviyede tuttuğumuz müddetçe, ilk dalgayı atlatmışız demektir. Ama bu, önlemleri gevşetebiliriz anlamına gelmiyor. Bu bir salgın ve salgından tamamen kurtulabilmemiz için ya bu hastalığın aşısı bulunacak, toplumun geri kalanını aşılayacağız ya da ilacı çıkacak, hastaları kesin olarak tedavi edebileceğiz. Bu ikisi olmadığı müddetçe toplum olarak izolasyon, hijyen ve mesafe kurallarına dikkat etmeye devam etmek zorundayız" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor
28 Nisan 2020 22:37		 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik
28 Nisan 2020 22:18
İstanbul'un akciğerleri onlara emanet
28 Nisan 2020 22:03		 Türkiye'ye getirilen vatandaş, İngiltere'deki sağlık sistemini anlattı
28 Nisan 2020 21:43
Kanal 7 Ana haber spikeri koronavirüse yakalandı
28 Nisan 2020 21:28		 Koranavirüsü yenen 17 günlük bebek taburcu edildi
28 Nisan 2020 21:19
Türkiye'yi güvenli buldular, tatillerini uzattılar
28 Nisan 2020 20:56		 Kilosu 4 bin lira... Koronavirüsle birlikte yok satıyorlar
28 Nisan 2020 20:51
Yatırım için geldi, omzunda tüfekle hayvan otlatıyor
28 Nisan 2020 20:46		 'Evde kal' çağrısına uymayan vatandaşın sözleri 'pes' dedirtti
28 Nisan 2020 20:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:50 - WhatsApp'ın koronavirüs kısıtlaması işe yaradı: %70 azaldı22:43 - Kadınlar koronavirüste 3 adım önde22:37 - Kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor22:31 - 'Bu yıl 453 hasta hava, 211 hasta uçak ambulansla taşındı'22:24 - Araç alım-satımında Takasbank dönemi başladı22:18 - Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik22:13 - Ülke genelinde radarla hız denetimi gerçekleştirildi22:08 - Gölcük Tabiat Parkı en sessiz günlerini yaşıyor22:03 - İstanbul'un akciğerleri onlara emanet21:58 - Cerrahpaşa Başhekimi: İlk dalgayı atlattık ama henüz bitmedi
21:53 - Halkbank'tan küçük işletmelere 'can suyu kredisi'21:48 - Bayram öncesi ikinci el araç satışları dip seviyede21:43 - Türkiye'ye getirilen vatandaş, İngiltere'deki sağlık sistemini anlattı21:38 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri21:33 - İşte en fazla bağış yapanlar21:28 - Kanal 7 Ana haber spikeri koronavirüse yakalandı21:23 - İş yeri aracını özel işlerinde kullanan tazminatsız kovulur21:19 - Koranavirüsü yenen 17 günlük bebek taburcu edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İllerde normale dönüşün nasıl olacağı belli oldu
Uygulamadan kaçan genci kalbinden vuran polis tutuklandı
İstanbul Eczacı Odası açıkladı... Maske dağıtımında değişiklik
Doktor, huzurevindeki herkese koronavirüs bulaştırdı
AYM'den, güvenlik soruşturmalarıyla ilgili yeni iptal kararı
O ilden sevindirici haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı
İyileşen sayısı günlük 5 binin üzerine çıktı
İdari izinle ilgili 3 soru 3 cevap
İçişleri Bakanlığı, 3 günlük sokağa çıkma yasağı genelgesini yayımladı
Öğretim Elemanı Norm Kadro yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bana kalırsa 1
şu an çalan şarkı 5
aamir khan'ın ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardım 3
türkiye'nin abd'ye tıbbi malzeme yardımı yapması 2
nur yerlitaş 2
dezenfektan enjektesi 2
corona virüs vaka sayısı 1
2020 yazı 4
26.04.2020 kim kardashian'ın paylaşımları 1
Sense 8 2
SON İLANLAR
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam