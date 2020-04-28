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Ülke genelinde radarla hız denetimi gerçekleştirildi

Emniyet Genel Müdürlüğünce, 22-26 Nisan tarihleri arasında 81 ilde şehirlerarası karayolları üzerinde eş zamanlı hız denetimleri gerçekleştirildiği bildirildi.
 28 Nisan 2020 22:13
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Ülke genelinde radarla hız denetimi gerçekleştirildi

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs yayılımını önlemek amacıyla yürütülen tedbirlerin yanında, trafik güvenliğini sağlamak ve meydana gelen trafik kazaları ile ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek için sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 22-26 Nisan tarihleri arasında 5 gün süreyle şehirlerarası karayolları üzerinde eş zamanlı hız denetimleri gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu dönemde 34 bin 323 araca yönelik radarla hız denetim yapılırken 15 bin 844 sürücünün hız ihlali yaptığı tespit edildi. Ayrıca, 13 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullandığı gerekçesi ile cezai işlem uygulandı.

Toplam 16 bin 172 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı
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