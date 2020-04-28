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WhatsApp'ın koronavirüs kısıtlaması işe yaradı: %70 azaldı

Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın corona virüs salgını sonrası platforma entegre ettiği özellik kısa sürede sonuç verdi.
 28 Nisan 2020 22:50
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WhatsApp'ın koronavirüs kısıtlaması işe yaradı: %70 azaldı

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen, bugün ise neredeyse her ülkeye sıçrayan corona virüs salgını (COVID-19) şirketlerin operasyonlarını da etkiliyor.

Sahte haberler ile mücadele kapsamında DSÖ ve diğer sağlık kurumları ile çalışan şirket sosyal medyada yayınlanan sahte bilgilerin önüne geçebilmek adına forward edilen (iletilen) mesajların sayısına sınırlama getirmişti.

Business Insider'da yer alan habere göre WhatsApp'ın bu adımı işe yaradı. Zira kısıtlama sonrası iletilen viral mesajların sayısı yüzde 70 seviyesinde bir düşüş yaşadı.

WhatsApp'ın geçtiğimiz haftalarda aldığı kısıtlama kararı kapsamında sistem tarafından sıkça paylaşıldığı saptanan bir mesajın kullanıcılar tarafından en fazla bir kişi veya gruba gönderilebileceği açıklanmıştı.

WhatsApp daha önce aldığı karar ile bu sayıyı 5 olarak belirlemişti.

Memurlar.Net
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