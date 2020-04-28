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Dikkat çeken araştırma! Ölüm riskini 3 kat artırıyor

ABD, Çin ve Singapur ile yapılan bir araştırma, bazı kanser türüne sahip hastaların, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölüm oranının diğerlerine göre üç kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.
 28 Nisan 2020 22:56
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Dikkat çeken araştırma! Ölüm riskini 3 kat artırıyor

Washington Post gazetesindeki haberde, Amerikan Kanser Araştırmaları Derneğinin bugün yapılan yıllık toplantısında paylaştığı araştırmaya yer verildi.

ABD, Çin ve Singapurlu ortak bir grubun araştırmasında, salgının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletindeki 14 hastanede, 105'i kanser 641 Kovid-19 hastası üzerinde yapılan çalışmalara yer verildi.

Elde edilen sonuçlara göre, özellikle yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı halihazırda kanser olan Kovid-19 hastalarının, diğerlerine göre 3 kat daha fazla ölüm riski taşıdığı ortaya kondu.

Haberde, "Kovid-19 vakalarında en yüksek komplikasyon ve ölüm riski, akciğer veya tüm vücuda yayılmış tümörleri olan hastalarda görülüyor." ifadesi kullanıldı.

Kanser bağışıklık sistemini zayıflatarak Kovid-19 etkisini yükseltiyor

Araştırmada, akciğer kanseri, lösemi, lenfoma ve miyelom gibi kanser türlerinin hastaların bağışıklık sistemini zayıflattığı ve bu durumun kendi başına Kovid-19 komplikasyonlarını artırma riski taşıdığına vurgu yapıldı.

Gazeteye konuya ilişkin açıklama yapan Amerikan Kanser Derneği Başkan Yardımcısı J. Leonard Lichtenfeld, "Bulgular, kanser hastalarının virüse karşı daha savunmasız olduğu ve enfeksiyon seyrinin daha kötü sonuçlarla neticelendiği yönünde duyduğumuz haberlerle örtüşüyor. Bununla birlikte kesin sonuçlar için binlerce hastanın daha incelenmesi gerekir." ifadelerine yer verdi.

Amerikan Kanser Topluluğu'na göre, 2020'de ABD'de 1,8 milyondan fazla yeni kanser vakası ve 606 binden fazla insanın bu hastalıktan ölmesi bekleniyor.
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