Astronomi Derneği: O görüntülere UFO demek bilimsel değil!
|28 Nisan 2020 23:08
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ABD Savunma Bakanlığı'nın, geçmiş yıllarda donanma pilotlarının görev sırasında karşılaştıklarında kayda aldıkları, tanımlanamayan uçan nesnelere (UFO) ilişkin görüntülerin yayınladığına dair haberlere ilişkin Türk Astronomi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, açıklamalarda bulundu. Söz konusu görüntülerin geçen yıl da yayınlandığını belirten Küçük, "Bu tür haberler rutin hale gelen UFO iddialarıdır. İnsanoğlunun kendisi dışında varlıklara olan merakı bilinmeyen cisimler olarak adlandırdığımız UFO'lara karşı merak duygusunu her zaman körüklemiştir. Ancak bilimsel olarak bunlar insan dışındaki öteki canlılardır diyebileceğimiz bir veri henüz bulunmamaktadır. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntüler de, yeni değildir, geçen yıl da yayınlanmıştır. Ancak bu görüntülerde tanımlanamayan uzay cisimleri yer almaktadır diyebilmek ve olaya bilimsel yaklaşabilmek için elimizde kaydedildiği iddia edilen ham görüntülerin olması gerekir" ifadelerini kullandı.
Sözlerini sürdüren İbrahim Küçük şöyle konuştu:
"Bir diğer ve aslında gözden kaçırılan konu, içinde bulunduğumuz atmosferik etkilerdir. Burada atmosferimiz mercek, büyüteç gibi özellikler taşıdığından bazı yüksek katmanlardaki bu ve benzeri hareketlilikler hemen UFO olarak adlandırılmaktadır. Mesela bu görüntü Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) da ait olabilir. Bunlara insan dışındaki canlılar yorumunu yapmak bilimsel değildir."
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