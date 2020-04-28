1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yabancılara gayrimenkul satışı martta 100 milyon lirayı aştı

Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği Başkanı Akbal, martta, yabancılara online yapılan konut satış tutarının 100 milyon lirayı aştığını söyledi.
 28 Nisan 2020 23:14
Yazdır
Yabancılara gayrimenkul satışı martta 100 milyon lirayı aştı

Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul markalarını temsil eden Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği'nin (GİGDER) Başkanı Faruk Akbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayı itibarıyla yabancılara online satışların başladığını bildirdi.

Akbal, Türkiye'ye seyahat edemeyen yabancıların ilgisini GİGDER olarak Facetime, Zoom, Skype ve Whatsapp gibi online platformlara taşıdıklarını dile getirerek, "Yenilikçi bakış açısı, teknolojik imkanlar ve ülkemizin sağlıkta yakaladığı ivmeyi kullanarak uluslararası alanda talep oluşmasını sağladık ve bu talepler dijital araçlarla ön satış ve rezervasyona dönüştü." diye konuştu.

Üyelerin, martta 120 gayrimenkulün satış ve rezervasyonunu online platformlar üzerinden gerçekleştirdiğini ve 100 milyon lirayı aşan gelir elde ettiğini anlatan Akbal, şu bilgileri verdi:

"Elde edilen 100 milyon lirayı aşan satış ve rezervasyon, GİGDER üyelerinin gelişmelere karşı aldığı hızlı aksiyon ve benimsediği yenilikçi yaklaşımla ortaya koyduğu bir performanstır. Aynı zamanda piyasada güzel şeyler de olduğunun resmidir. Öte yandan aslında değişen trendlere ülkemizin ve şirketlerimizin hızlıca ayak uydurduğunun da bir göstergesidir."

Akbal, salgının görülmeye başladığı andan itibaren hem VR gözlüklerle hem online araçlarla yabancı müşterilere sanal turların gerçekleştirildiğini ve satışların bu yöntemlerle sürdürüldüğünü anlattı.

"Yeni süreçle ilgili bazı düzenlemelere ihtiyacımız var"

GİGDER Başkanı Akbal, martta yakaladıkları trendin aslında geleceğin de habercisi olduğunu belirterek, koronavirüs sonrasında gayrimenkul sektöründe pazarlama, satış ve yönetim süreçlerinde büyük bir dönüşüm gerçekleştiğini söyledi.

Akbal, "Proptech ile sanal ve artırılmış gerçeklik sağlayan teknolojiler, otomasyonlar, CRM hizmetleri, dijital hedefli reklam ve ilan servisleri, kitle fonlama, blokchain ve danışman skorları gibi birçok konuda sektör hızla değişiyor." dedi.

Bu sistemlerin gelişmesi için bazı düzenlemelere ihtiyaçlarının bulunduğunu vurgulayan Akbal, "Ayrıca yabancılara ilişkin işlem başvuruları başta olmak üzere, yetki belgesi olan emlak işletmelerinin işlem başlatabilmesi gibi çeşitli fonksiyonlara ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Kurum: Önümüzdeki süreçte 64 bin konutun kurasını çekeceğiz
28 Nisan 2020 09:32		 TOBB'un nefes kredisi bugün itibariyle devrede
28 Nisan 2020 08:37
Hazine 11 milyar lira borçlandı
27 Nisan 2020 15:15		 Tüketici kredisinde 20 yıldır görülmemiş faiz
27 Nisan 2020 09:15
Faiz indirimi ne kadar işe yarar?
26 Nisan 2020 08:56		 Kira indirimi yapmayana mahkeme yolu
25 Nisan 2020 09:13
Kamu bankalarının destek paketi vatandaşa 'ilaç' gibi geldi
23 Nisan 2020 18:25		 Merkez faiz indirince, bankaların kaçacak yeri kalmadı
23 Nisan 2020 07:31
Ekonomistler, MB'nin faiz kararına ne dedi?
22 Nisan 2020 19:01		 Yabancı ekonomistler, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi
22 Nisan 2020 16:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:43 - Meral Akşener uzun süre kahkaha atarak güldü00:33 - 'İsveç'ten getirilen kişi Bakan Koca'nın akrabası' iddiasına sert tepki!00:10 - Öğretmen yetiştiren fakültelerin son sınıf öğrencilerinin uygulama eğitimleri nasıl değerlendirilecek?00:04 - İsmail Koncuk: Zehra Selçuk kadar kayıtsız bakan görmedim00:04 - Cerrahpaşa, korona dışındaki ameliyatları yapmaya başlayacak00:02 - Mevzuat Bilgi Sistemi arayüzünü değiştirdi ama...00:01 - 29 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları23:48 - 'Mavi gözler' uğruna kör olma riskiyle karşı karşıya kalmayın23:43 - Kovid-19 hastaları neden yüzükoyun yatırılıyor?23:37 - Çiftçilere 'Köy Kahvesi'nde bilinçli üretim aşılanıyor
23:31 - Bakan Koca: Bu hizmeti ücretsiz sunan tek devlet, Türkiye!23:26 - Meslek lisesi, sağlık çalışanları için entübasyon kabini üretti23:20 - Erzincan'da 99 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi23:14 - Yabancılara gayrimenkul satışı martta 100 milyon lirayı aştı23:08 - Astronomi Derneği: O görüntülere UFO demek bilimsel değil!23:02 - Türk edebiyatçı İlhami Emin hayatını kaybetti22:56 - Dikkat çeken araştırma! Ölüm riskini 3 kat artırıyor22:50 - WhatsApp'ın koronavirüs kısıtlaması işe yaradı: %70 azaldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İsmail Koncuk: Zehra Selçuk kadar kayıtsız bakan görmedim
Cerrahpaşa, korona dışındaki ameliyatları yapmaya başlayacak
Mevzuat Bilgi Sistemi arayüzünü değiştirdi ama...
Öğretmen yetiştiren fakültelerin son sınıf öğrencilerinin uygulama eğitimleri nasıl değerlendirilecek?
'İsveç'ten getirilen kişi Bakan Koca'nın akrabası' iddiasına sert tepki!
29 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
anlamazdan gelmek 2
27.04.2020 insanlarin hunharca sokağa çıkması 3
gitgide 2
Della 1
geceye bir şiir bırak 2
rusya 1
hoşgörü 4
nur yerlitaş 2
26.04.2020 trabzon'da doktora şiddet uygulanması 1
avm'lerin 11 mayıs'ta kademeliolarak açılması 1
SON İLANLAR
Erzurum Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tunceli Çemişgezek Belediyesi 1 İşçi Alacak
Trapzon Dernek Pazarı SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Geçici 8 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam