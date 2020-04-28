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Meslek lisesi, sağlık çalışanları için entübasyon kabini üretti

Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri gönüllü olarak yürüttükleri çalışmayla entübasyon kabini üretimi yaparak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarının ihtiyacını giderdi.
 28 Nisan 2020 23:26
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Meslek lisesi, sağlık çalışanları için entübasyon kabini üretti

Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri gönüllü olarak yürüttükleri çalışmayla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarının entübasyon kabini ihtiyacını karşıladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan ve ortaya koydukları çalışmayla herkesin takdirini kazanan sağlık personellerinin en üst seviyede korunması için çalışmalar sürüyor.

Bu çalışmalar kapsamında bir araya gelen Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı öğretmenleri kentteki sağlık personelleri için kolları sıvadı.

Öğretmenler gönüllü olarak yürüttükleri çalışmayla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesi görevlileri için entübasyon kabini üretti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında dezenfektan, siperlik ve tek kullanımlık maske ürettiklerini hatırlattı.

Alagöz, "Son olarak ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin talebi üzerine entübasyon kabini üretimi yapıldı. Sağlık çalışanlarını koronavirüse karşı korumak için bu çalışma gerçekleştirildi." diye konuştu.

"Sağlık çalışanları memnun kaldı"

Makine Teknolojisi Alanı Şefi Nebi Şeker de hastanenin talebi üzerine okul yönetimi ve bölüm öğretmenleri olarak işe koyulduklarını ve CNC makinelerinde yoğun bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Sağlık çalışanlarının işlerini kolaylaştırmak istediklerini vurgulayan Şeker, "Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda entübasyon işlemi yapacak sağlık ekibini korumak amacıyla üretim yaptık. Tasarladığımız kabinin kullanımı kolay. Sağlık çalışanları da memnun kaldı." dedi.

Şeker, talep doğrultusunda seri üretim yaparak çevre illerden gelecek talepleri de karşılayabileceklerini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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