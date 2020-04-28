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Çiftçilere 'Köy Kahvesi'nde bilinçli üretim aşılanıyor

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerin koronovirüs salgını nedeniyle bilinçli üretim için verilen eğitimlerinin aksamaması için internet üzerinden yayınlanan "Köy Kahvesi" adı verilen programı hayata geçirdi.
 28 Nisan 2020 23:37
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Çiftçilere 'Köy Kahvesi'nde bilinçli üretim aşılanıyor

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Antalya merkez ve ilçelerdeki çiftçilere daha bilinçli üretim gerçekleştirebilmeleri için verilen eğitimler salgın nedeniyle iptal edildi. Yetkililer, bu süreçte çiftçilerin eğitimlerinin aksamaması ve üretimle ilgili sorulara cevap verilebilmesi için canlı yayın yapılmasına karar verdi.

İl Müdür Yardımcısı İbrahim Irmak'ın stüdyoya dönüştürülen odasından "Köy Kahvesi" adı verilen program, canlı olarak yayınlanmaya başlandı. Yayının ilgi görmesi ve binlerce kişiye ulaşması üzerine ekip, talepler üzerine bazen bir çilek serasını bazen de hasadı yeni yapılan karpuz bostanını stüdyo olarak kullanıyor.

İlk canlı yayında Kovid-19'la ilgili tedbirler konuşuldu

İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Gökhan Karaca, AA muhabirine, müdürlülük olarak görevlerinden birinin de çiftçilere eğitim vermek olduğunu söyledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında bütün toplantı ve eğitimlerin iptal olduğunu belirten Karaca, "Kurum olarak eğitim faaliyetlerini bir şekilde devam etmemiz gerektiğini düşündük. Köylere gittiğimizde genelde çiftçilerimizle kahvehanelerde toplantı yapıyorduk. Salgın nedeniyle bu olanak ortadan kalkınca biz de internet üzerinden program yapmaya başladık ve adını da 'Köy Kahvesi' koyduk." dedi.

Tarım takvimine göre çiftçilere eğitim vermeye devam edeceklerini dile getiren Karaca, ilk canlı yayında çiftçilerin salgınla ilgili almaları gereken tedbirler üzerinde durduklarını bildirdi.

Karaca, yaptıkları yayınlarda alanında uzman kişileri konuk ettiklerini, kent dışı da dahil olmak üzere binlerce kişiye ulaştıklarını söyledi.

Yayınlar salgından sonra da devam edecek

Canlı yayın sırasında çiftçilerin soru sorma şansı bulduğunu anlatan Karaca, "Örtü altı, açık alandaki tarım başta olmak üzere arıcılık, büyükbaş, küçükbaş ve su ürünleriyle ilgili yayınlar yapıyoruz. Uzman konuklarımızın çiftçilerimizden gelen sorulara programda anında cevap vermesi çok verimli oluyor." diye konuştu.

Karaca, çok olumlu dönüşler aldıkları bu yayınlara hayat normale döndükten sonra da devam etmeye karar verdiklerini bildirdi.

Çiftçi Osman Batu ise eğitimlerin oldukça faydalı olduğunu söyledi. Canlı yayınlar sayesinde eğitimlerinin yarım kalmadığını belirten Batu, "Bizler kuruma gidemiyoruz ama evimizde, tarlamızda, olduğumuz yerde canlı yayınla verilen eğitimleri takip ediyoruz. Bu uygulama çok güzel oldu." dedi.

Anadolu Ajansı
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