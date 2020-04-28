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'Mavi gözler' uğruna kör olma riskiyle karşı karşıya kalmayın

Doç. Dr. Şimşek,"Kozmetik amaçlı göz renginin değiştirilmesi işlemi çok ciddi geri dönüşümsüz komplikasyonları olan, Sağlık Bakanlığı ve Türk Oftalmoloji Derneği tarafından kesinlikle kabul edilmeyen uygulamalardır." dedi.
 28 Nisan 2020 23:48
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'Mavi gözler' uğruna kör olma riskiyle karşı karşıya kalmayın

Göz renginden memnun olmayanların başvurduğu yöntemlerden biri kontakt lensler olurken, son dönemlerde ise koyu renk göz irisine lazerle belirli aralıklarla işlem uygulayarak renk açtıklarını iddia eden merkezler dikkati çekiyor.

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Yeditepe Üniversitesi Göz Merkezi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlke Bahçeci Şimşek ise bu işlemin riskli olduğunu anlattı.

Renkli kontakt lens kullanımı dışında 2 yöntemle göz rengini değiştirmenin mümkün olduğunu ifade eden Doç. Dr. Şimşek, "Birincisi iris implant cerrahisidir. Göze rengini veren göz içinde iris denen tabakadır. Travma sonrası ya da doğuştan irisin tamamen ya da kısmi olmadığı durumlarda uygulanır. Bu cerrahi sırasında gözün ön kamara adı verilen alanına, irisin önüne, kişinin göz rengi ile uyumlu olacak şekilde silikon yapıda yapay iris yerleştirilir. İkincisi lazerle göz renginin değiştirilmesidir. Bu ise tartışmalı bir uygulamadır. Düşük enerjili lazer kullanılarak irisin stroma denilen tabakasındaki göze rengini veren pigment hücrelerinin dökülmesi sağlanır. Bu sayede koyu renk azalır gözün rengi değişir. Bu işlem ile göz renginin ne olacağı da tam olarak kestirilemez." dedi.

Şimşek, kozmetik amaçlı göz rengi değiştirme işleminin bilimsel açıdan onaylanmadığını belirterek, "İris lazeri ile göz rengi değiştirmede kullanılan cihazlar, Avrupa CE ve Amerika FDA onaylı değil. İnsan üzerinde testleri henüz tamamlanmamıştır. Sağlık Bakanlığı ve Türk Oftalmoloji Derneği de bu işlemleri onaylamamaktadır." ifadelerini kullandı.

Bahsi geçen işlemi kozmetik amaçlı yapan merkezlerin olduğunu ancak bu işlemlerin Sağlık Bakanlığı onaylı olmadığını kaydeden Şimşek, "Ayrıca bu işlemlerin çok ciddi komplikasyonları vardır. Bunlar; körlüğe kadar giden kalıcı görme azlığı, göz tansiyonu, katarakt, kornea hasarı ve gözde ağrı, bulanık görmeye neden olan göz içi iltihabı, üveittir. Kozmetik amaçlı göz renginin değiştirilmesi işlemi çok ciddi geri dönüşümsüz komplikasyonları olan, Sağlık Bakanlığı ve Türk Oftalmoloji Derneği tarafından kesinlikle kabul edilmeyen uygulamalardır." diye konuştu.

Şimşek, gören bir kişinin yine kozmetik amacıyla irisinin içine boya transfer edilmesi yöntemiyle göz renginin değiştirilmesi işleminin "kabul edilemez" olduğuna vurgu yaparak, "Gözü tamamen görmeyen bir kişide, gözün ön tabakasının beyazladığı bir durumda kozmetik amaçlı korneaya tatuaj yapılabilir. Bu işlemde gözün ön tabakası, kornea içine özel boya verilerek diğer göz rengine benzetilebilir. Bu kendi kliniğimizde protez uygulanabilecek, gözü tamamen görmeyen bir hastaya kozmetik amaçlı yaptığımız uygulamalar içindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı
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