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'İsveç'ten getirilen kişi Bakan Koca'nın akrabası' iddiasına sert tepki!

İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, İsveç'ten getirilen vatandaşın Bakan Koca'nın akrabası olduğunu iddia etti. Ak Parti Hayat Milletvekili Abdulkadir Özel "Bakan Konya Kulu'lu, Emrullah Gülüşken Batman Gercüşlü... Yaşından başından utanmıyormusun" dedi.
 29 Nisan 2020 00:33
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'İsveç'ten getirilen kişi Bakan Koca'nın akrabası' iddiasına sert tepki!

Eski Merkez Bankası Başkanı ve şuan İyi Parti Milletvekili olan Durmuş Yılmaz, İsveç'ten getirilen vatandaşın Bakan Koca'nın akrabası olduğunu iddia etti.
Durmuş sosyal medya hesabından şunları yazdı:
"İsveç'ten Türk vatandaşımızı ambulans uçakla Türkiye'ye getirdik...Adam çifte vatandaş çıktı, Bakanın köylüsü çıktı, milyoner çıktı, parti üyesi çıktı. Covit 19 hastası da çıkmadı kardiyoloji servisinde yatıyor."

Ak Parti Hayat Milletvekili Abdulkadir Özel, Durmuş'a tepki gösterdi ve "Yaşından da utanmıyorsun artık" dedi.

Ak Partili Milletvekili Özel "Bakan Konya Kulu'lu, Emrullah Gülüşken Batman Gercüşlü..." dedi.

İşte Abdulkadir Özel'in açıklamaları:

Memurlar.Net
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