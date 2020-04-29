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Meral Akşener uzun süre kahkaha atarak güldü

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'teki programda sunucu Fatih Altaylı'nın sorusu üzerine uzun süre kahkaha atarak güldü.
 29 Nisan 2020 00:43
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Meral Akşener uzun süre kahkaha atarak güldü

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'teki programda Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

Akşener, Habertürk'teki programda sunucu Fatih Altaylı'nın sorusu üzerine uzun süre kahkaha atarak güldü.

Akşener, Fatih Altaylı'nın "Madem Sağlık Bakanı ve Sağlık Bakanlığının yaptığı işleri doğru buluyor. O Bilim Kurulu üyelerini atayan, o Sağlık Bakanını görev getirenin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu neden gözardı ediyor" sorusu karşısında Meral Akşener uzun süre güldü.
Memurlar.Net
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