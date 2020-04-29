Sağlık Bakanlığı'ndan Dezenfeksiyon Tüneli uyarısı
|29 Nisan 2020 01:17
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Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 81 İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen resmi yazıda, bugüne kadar dezenfeksiyon tünellerinde insanların doğrudan temas edeceği hiçbir ürüne ruhsat verilmediği ayrıca Bilim Kurulu; uçak, tren, otobüs, metro ve dolmuş gibi toplu ulaşım araçlarına dezenfeksiyon işlemi uygulandıktan sonra yarım saat havalandırılması, dezenfektanlar yolcu olmadığı durumlarda kullanılmalı ve sonrasında yarım saat kuruyana ve koku çıkana kadar havalandırılması gerektiğini bildirdi.
Bu nedenle dezenfektan uygulaması yapılırken;
1-Bakanlığımızdan Biyosidal Ürün Ruhsatı ve onaylı etiketi olan ürünlerin kullanılması,
2-Ruhsat ve etikette yer alan kullanım talimatlarına göre uygulama yapılması,
3-Ürün etiketinde belirtilen gerekli önlemler alındıktan sonra gerekirse kişisel koruyucu ve donanım kullanılarak ürünlerin uygulanması,
4-Kapalı alanlarda ortam dezenfeksiyonu yapılması halinde yarım saat ortam havalandırıldıktan sonra insanların kullanımına açılması,
5-Eğer ürün, araç ve cihazlar ile ev, ofis, sokak, cadde, vb yerlere uygulanacaksa öncelikli olarak bu alanda yaşayan insanların uzaklaştırılması, daha sonra uygulama yapılması, insanların doğrudan üzerine gelecek şekilde her ne surette olursa olsun dezenfeksiyon tünel ve benzeri uygulamalara başvurulmaması gerekmektedir.
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