Leyla Gülüşken iddialara isyan etti

Türkiye, Leyla Gülüşken'i, İsveç'te tedavisi yapılmadığı için feryadını sosyal medyadan duyurmasıyla tanımıştı. Leyla'nın çağrısı karşılık bulmuş ve Türkiye'nin gönderdiği uçakla babası Türkiye'ye getirilmişti. Kendisi ise çalışmak zorunda kaldığı için İsveç'te kalmıştı.

Ancak tüm Türkiye'de yankı bulan bu girişim sonrasında önce İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, sonra da CHP Milletvekili Engin Özkoç, "Emrullah Gülüşken'in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın akrabası" olduğunu iddia ettiler. Her iki vekil bununla da yetinmedi, Emrullah Gülüşken'in zengin olduğunu iddiasında bulundular.

Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Dursun Yılmaz için "Yaşından da mı utanmıyorsun" diyerek söylenenlerin yalan olduğunu, Gülüşken'in Batman Gercüş'lü olduğunu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ise Konya Kulu'lu olduğunu belirtti ve akraba olmadıklarını vurguladı.

İddialar dün akşam bir TV kanalında Leyla Gülüşken'e de soruldu. Leyla Gülüşken sosyal medyada yayılan iddialara ilişkin olarak zaman zaman duygusallaşarak konuştu ve iddiaların hepsini yalanladı. Gülüşken şunları söyledi: "Konya Kulu'yla ya da Sağlık Bakanımızla hiçbir şekilde bir akrabalığımız yok Batman Gercüş'e kayıtlı Kayapınar Köyü'nde yaşıyorduk buraya gelmeden önce. Daha birçok söylentiler var, bunlarla da ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Babamın arabayla çekilmiş bir fotoğrafı var, şunu belirtmek istiyorum ki o araba bize ait değildir. Babam milyarder değil, şu an milyarder olsa babamın yanında olmuş olurdum, burada çalışmak zorunda kalmış olmazdım. Daha önceden hastanede çekildiği bir fotoğrafı şu anmış gibi gösteriyorlar. Zaten fotoğrafa dikkatli bakıldığı zaman 2014 tarihli bir fotoğraf olduğu görülür. Babamın AK Parti paylaşımlarından ötürü, daha önce AK Parti Üyesi olduğu söyleniyor. AK Parti üyesi değil babam. Hepimiz özgürüz, hepimiz bir partiyi destekleyebiliriz. Biz insanlara nasıl hangi partiyi desteklediğine dair saygı duyuyorsak aynı şekilde saygı bekliyoruz. Özellikle şunu belirtmek istiyorum, CHP Milletvekili Engin Özkoç'un Twitter'dan paylaştığı 'tiyatro' tweetlerinin üzerine linç kampanyası başlatılmış, sırf eleştirmek, hükümeti karalamak için insanları kamuoyu önüne atıyorlar. Bu çok kötü bir durum. Bunlara maruz kaldığımız için gerçekten çok üzgünüz. Hiç Allah korkusu yok bu insanların, ne söyleyeceğimi bilmiyorum.."

İşte sadece babasını kurtarmak için çırpınan Leyla Gülüşken'in açıklamaları

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