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MEB Personel Genel Müdürü sık sorulan soruları cevapladı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Zoom üzerinden düzenlediği toplantıya katıldı. Aydoğdu programda eğitim çalışanlarının sorularını cevapladı.
 29 Nisan 2020 03:25
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MEB Personel Genel Müdürü sık sorulan soruları cevapladı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Zoom üzerinden düzenlediği toplantıya katıldı. Aydoğdu, programda eğitim çalışanlarının sorularını cevapladı.

İşte Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu'nun yaptığı açıklamalar:

Zorunlu hizmet affı
Bu yılki zorunlu hizmeti 2021 yılına erteledik. Diğer arkadaşlar af gelsin diyor. Şuan bu konuda yapılan bir çalışma yok. Bu konuyu bu süreçte gündeme getirmemenizi rica ediyorum.

18 Mart'ta atananlar
Sayın bakanımız bu konuyu üç TV programında açıkladı. Bu atamalar yapıldığında böyle bir kriz olacağını kimse öngörmüyordu. Sayın Bakanımız söylemişti zaten, okullar açılınca diye. İnşallah bu virüsü yenersek, okulların açılmasıyla birlikte kararnameler de okullara gönderilecek.

2016 Ekim Grubu
Onlar kadroya geçtiler. İller arası tayin istiyorlar. Çalışıyoruz. Bir hafta içinde bir bilgilendirme yapacağız.

Rotasyon
Geçen yıl ertelemiştik. Bu yıl yapacağız. Bu hafta içinde de inşallah kılavuz çıkmış olacak. Şube müdürü rotasyonu yapılacak. İl müdür yardımcısı ve ilçe müdürlerini kapsamayacak. Şube müdürü rotasyonu mevcut yönetmeliğe göre yapılacak

Müdür başyardımcısı
Sayın Bakanımız İsmet Yılmaz zamanında müdür başyardımcılığı kadrosunu yönetmelikten çıkardık ama norm kadro yönetmeliğinden çıkarmadık. Sayın Bakanımız da müdür başyardımcılığı kadrolarının durmasını istiyor. Bununla ilgili bir yönetmelik çalışmamız var. Okulların sayılarına göre bunlar tekrar okullara verilecek. Müdür başyardımcılığı köklü büyük okullarda o okulların yükünü alıyor.

513 şube müdürü ataması
Bugün bir toplantı yaptık. Merak etmesin o arkadaşlarımız, burada çok detaya girmemeyeyim. Onunla ilgili bir toplantı yaptık. Neticesini gelecek hafta bütün arkadaşlara duyuracağız.
Memurlar.Net - Özel

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