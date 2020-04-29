1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tarımsal üretimimizin ana omurgası ne olmalı?

Tarımda mevcut kaynakların durumu bizi nasıl bir üretim modeline götürüyor? Topraklarımızın ne kadarı ideal tarım toprağı? Tarım uygulamalarında öncelikli gündem ne olmalı? Tarımsal yapılanma, bölgesel tarım unsurlarını ve ülkesel tarım dinamiklerini baz alarak yenilenebilir mi?
 29 Nisan 2020 04:18
Yazdır
Tarımsal üretimimizin ana omurgası ne olmalı?

Tarımsal üretim, kalite ve verim yönünden toprak, iklim, teknolojik imkanlar, sosyal, ekonomik, politik koşullar ve bilimsel veriler gibi çok sayıda farklı unsurun ortak etkisi sonucu ortaya çıkmaktadır.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kaynakların sınırlılığı yaşamımızda her geçen gün daha fazla etkisini göstermektedir. İnsanlığın sahip olduğu toprak, su, çevre gibi yenilenemeyen, üretilip çoğaltılamayan kaynaklar, yanlış ve hoyratca kullanılmasından kaynaklanan nedenlerden dolayı hızla tükenmektedir.

Tarımsal üretimde mevcut tüm kaynakların doğru ve etkin yöntemlerle kullanılması sürdürülebilir tarımın olmazsa olmazıdır.

Özellikle tarımsal üretimde toprak ve su gibi kaynakların kullanımı tüm tarımsal çalışmaların ve planlamaların ana omurgası olmak zorundadır.

Tarım topraklarının verimlilik potansiyelleri açısından istenen seviyede olabilmesi için topraktaki organik madde içeriğinin % 3 ve üzerinde olması gerekmektedir. Ülkemiz topraklarının çoğunluğunda organik madde içeriği oldukça düşük olup %3-4 civarında organik madde ihtiva eden kısmının toplamı ancak %8 civarındadır. Bunun anlamıda, ülkemizde tarım yapılan toprakların çok büyük bir kısmı ideal tarım toprağı değildir. Yani dünyanın en mükemmel bitki çeşidini de yetiştirseniz, elde edeceğiniz ürün, toprağın bu durumdaki yapısı nedeniyle verimi sınırlı kalacaktır. Ayrıca sulu tarım yapılan alanlarımızda da ciddi kısıtlılık söz konusudur. Bu durum, mevcut kaynaklara göre tarımsal üretim modeli geliştirmemiz ve tarımımızı şartlara göre sık sık güncellememiz gerektiğini göstermektedir. Tabi mevcut kaynakları daha kötü duruma düşürmeden!

Tarımsal üretimimizde kaynaklar mı? Bitki Islah çalışmaları mı?

Tarımımızda bitki ıslah çalışmalarının artık tekrara düştüğü, "yeni bitki çeşidi" diyerek tescil edilen çeşitlerin büyük bir çoğunluğunun eskisinin güncellenmesinden öteye geçemediği, yeni bitki tescil istatistiklerinde ve değerlendirmelerinde görülmektedir. Bu şartlarda "yeni bitki çeşidi" demek yerine başka bir kavram bulmak daha gerçekçi olacaktır!

Her yıl tescil edilen bitki çeşitlerinin sayısına ve durumuna bakacak olursak Türkiye'de gerçek manada yeterince bitki ıslah çalışmalarının yürütülmediğine kanaat getirebiliriz. Sayısal olarak ıslah projelerinin fazlalığı bu gerçeği değiştirmez. Öyleyse skora yansımayan ıslah çalışmalarının büyük çoğunluğu abartıya kaçmaktadır.

İster bilinçli bir şekilde, isterse şartların dayatması ile olsun, her nasıl olursa olsun, işin mecburiyet veya bilinç kısmını ziraatçıların düşünme ve yorumlama yeteneğine bırakarak yeni dönem tarımında; toprak ve su kullanımı, bitki hastalıkları ve yeni uygulama tekniklerinin önemi, bu şartlarda, bitki ıslah çalışmalarının önüne geçecek gibi görünüyor.

Bitki ıslah çalışmalarının şu anki popüleritesinin abartılı olduğu, diğer tarımsal faaliyetler gibi normal halini alması gerektiği de bir gerçektir. Böylece bitki ıslahçısı olmanın en baba ziraatçi olarak algılanması sendromu da son bulmuş olacaktır. Çünkü en mükemmel yeni bir bitki çeşidi ıslah etseniz bile; uygun toprak, su ve iklim şartlarını (yetiştirme şartlarını) sağlayamazsanız, istediğiniz verimi alamazsınız. Kaldı ki tüm bitki çeşitlerinin üstüne çıkacak yeni bir bitki çeşidi ıslah edilmiyor artık. Dedik ya; yeni bitki tescilinde, habire tekrara düşüyoruz.

Kısacası geldiğimiz noktada tarımsal kaynakların kullanılması, şu haliyle bitki ıslah çalışmalarının önüne geçme zorunluluğunu doğurmuştur. Bazı etkin ziraatçılar bunun farkında olmasada gerçek budur. Balkide tarımsal üretimde sektör olarak patinaja düşmemizin ve Araştırma Enstitülerinin işlevsizleşmesinin en büyük sebeplerinden biride budur.

Tarımın öncelikle zihinsel ıslaha ve kurumsal kurguya ihtiyacı var!

Küresel tarımın, ezberci ve iz sürücüleri vasıtsıyla öteden beri bize yapmamızı telkin ettiği tarımsal anlayış ve yönlendirmelerle buraya kadar! Çiftçiyi ve kırsalı öteleyici anlayış bize göre değil! Bunu anladık umarım!

Yeni model tarımsal yapılanmada bölgesel tarım unsurları ve ülkesel tarım dinamikleri baz alınmalıdır. Kırsal ve çiftçilik endeksli tarım; uğraştırıcıdır, yorucudur, sürekli takip ve bağlantı ister ama sonuca götürücüdür.

Bu tür yapılanmalarda bitki üretim desenleri ve yetiştirme şartları birbirlerine yakın olan bölgeler birlikte düşünülmelidir.

Ziraat fakülteleri, İl müdürlükleri, yerel yönetimler, Araştırma Enstitüleri, çiftçiler, sivil toplum kuruluşları branşlarına göre etkin bir şekilde kendi bölgelerinin tarımı için bir araya getirilebilir. İl müdürlükleri tek başına ancak tarımın bürokratik işlerini takip edebilmektedir. Tarımsal üretime katkıları zayıftır.

Ankara merkezli tarımsal yapılanmanın havza bazlı üretimi yönetmesi ve bu konuda sağlıklı karar vermesi yeterli gelmemektedir. Havza bazlı üretimin başarılı olamamasının bir sebebide budur. Merkezi teşkilat ne kadar güçlü olursa olsun teknik ve tarımsal üretim manasında bölgesel teşkilatı güçlendirmeye yetmemektedir.

Ayrıca Tarım Bakanlığı tarladan ürünün çıkmasından sonra pazara arzedilmesi süreci ile ilgili ayağı zayıf ve bunu yönetecek, yönlendirecek birimileri yetersizdir. Bu konumda oluşan boşlukların getirdiği kontrolsüzlükten faydalanan fırsatçılar belkide tarımsal üretimin en büyük sorununu oluşturmaktadırlar. Ticaret Bakanlığı'da bu sürecin başlangıcında olmadığı için yerinde ve yetkin müdahalerede bulunamamaktadır. Bu haliyle bizzat üreten üretici malının değerini elde edememektedir. Bu durum, ya bölgesel tarım modeline geçerek veya Tarım ve Ticaret Bakanlığı'nın ortak bir kurum oluşturması ile belli oranda aşılabilir.

Tarımsal sivil toplum kuruluşlarının ağırlıklı mesaisini çiftçinin, üreticinin, kırsalın yanında geçirmesi gerekirken daha çok Bakanlığın bürokratlarına etki etme pozisyonunda geçirmeleri tarım sektörünün yapılanmasının çok boşluklu olmasından kaynaklanmaktadır.

Ülkemizin her karış toprağını ekelim! Eyvallah! Ama ülkemizin tüm kaynaklarını ve her karış toprağını doğru kullanalım, tarımsal kavramları ve yetkileri doğru kullanalım ve doğru uygulayalım, kurumları doğru kurgulayalım, doğru bitkileri doğru yere ve doğru bir şekilde ekelim, toprağı doğru sürelim, doğru gübreleyelim, doğru üretelim, çünkü mevcut toprak, su ve çevre gibi kaynaklar üretilemez! Ama korunabilir, yarınlara aktarılabilir!

M.Murat GÜN
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Emeklilere promosyon muamması
22 Nisan 2020 09:21		 Belediyeler, maske dağıtımında topu Devlete attı
07 Nisan 2020 19:17
Tarım Bakanlığı korona günlerinde ekim ve üretime hazır mı?
30 Mart 2020 09:00		 Tarım, Çevre ve Sağlıklı Gıda arasındaki denge nasıl olmalı?
24 Mart 2020 09:27
Tarım'da, bitki ıslahçı hakkı sorununu kim çözecek?
11 Mart 2020 12:51		 'Milli' veya 'Yerli' adlı tarım projeleri neden başarılı olamıyor?
06 Mart 2020 10:34
Pamukta neler oluyor?
27 Şubat 2020 09:59		 657 sayılı Kanunda, ailenin güçlendirilmesi bağlamında, kısmi zamanlı çalışmanın önemi
19 Şubat 2020 00:04
'Atadan toruna tohum seferberliği' projesi tutar mı?
14 Şubat 2020 19:22		 Taşeron işçiler mobbing kıskacında!
09 Şubat 2020 14:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
05:07 - ABD'den Türkiye'ye yardım teşekkürü04:20 - ABD Dışişleri Bakanı'ndan, Türkiye'ye 'tıbbi yardım' teşekkürü04:18 - Tarımsal üretimimizin ana omurgası ne olmalı?03:25 - MEB Personel Genel Müdürü sık sorulan soruları cevapladı02:58 - Leyla Gülüşken iddialara isyan etti01:17 - Sağlık Bakanlığı'ndan Dezenfeksiyon Tüneli uyarısı00:59 - Türkiye'nin korona virüsle mücadelesi: Son 24 saatte neler yaşandı?00:58 - MSB: ABD'ye tıbbi malzeme taşıyan uçak Andrews Hava Üssü'ne ulaştı00:43 - Meral Akşener uzun süre kahkaha atarak güldü00:33 - 'İsveç'ten getirilen kişi Bakan Koca'nın akrabası' iddiasına sert tepki!
00:10 - Öğretmen yetiştiren fakültelerin son sınıf öğrencilerinin uygulama eğitimleri nasıl değerlendirilecek?00:04 - İsmail Koncuk: Zehra Selçuk kadar kayıtsız bakan görmedim00:04 - Cerrahpaşa, korona dışındaki ameliyatları yapmaya başlayacak00:02 - Mevzuat Bilgi Sistemi arayüzünü değiştirdi ama...00:01 - 29 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları23:48 - 'Mavi gözler' uğruna kör olma riskiyle karşı karşıya kalmayın23:43 - Kovid-19 hastaları neden yüzükoyun yatırılıyor?23:37 - Çiftçilere 'Köy Kahvesi'nde bilinçli üretim aşılanıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İsmail Koncuk: Zehra Selçuk kadar kayıtsız bakan görmedim
Meral Akşener uzun süre kahkaha atarak güldü
Leyla Gülüşken iddialara isyan etti
MEB Personel Genel Müdürü sık sorulan soruları cevapladı
Sağlık Bakanlığı'ndan Dezenfeksiyon Tüneli uyarısı
'İsveç'ten getirilen kişi Bakan Koca'nın akrabası' iddiasına sert tepki!
Mevzuat Bilgi Sistemi arayüzünü değiştirdi ama...
Cerrahpaşa, korona dışındaki ameliyatları yapmaya başlayacak
Öğretmen yetiştiren fakültelerin son sınıf öğrencilerinin uygulama eğitimleri nasıl değerlendirilecek?
29 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
27.04.2020 insanlarin hunharca sokağa çıkması 3
geceye bir şiir bırak 1
kadir mısıroğlu 4
aamir khan'ın ihtayç sahiplerine yaptığı yardım 1
2020 yazı 4
ekmek kokusu 3
Türkiye'ye ancak tatil icin gelirim 4
Sözlüğe kaçmak 2
söz öbeği 2
eski efsane reklamlar 4
SON İLANLAR
Aydın Arya Turistik 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 37 İşçi Alacak
Erzincan kemaliye Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın İncirbel 6 İşçi Alacak
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam