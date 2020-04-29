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ABD Dışişleri Bakanı'ndan, Türkiye'ye 'tıbbi yardım' teşekkürü

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere ABD'ye gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı bu ülkeye ulaştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için yaptığı tıbbi ekipman yardımından dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek, "Amerikan halkı dostluğunuz, ortaklığınız ve desteğiniz için size minnettar." ifadelerini kullandı.
 29 Nisan 2020 04:20
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ABD Dışişleri Bakanı'ndan, Türkiye'ye 'tıbbi yardım' teşekkürü

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye "tıbbi yardım" teşekkürü:- "Salgının en kötü vurduğu bölgelerde Kovid-19 ile mücadelemize yardımcı olması amacıyla tıbbi kaynak ve koruyucu ekipman konusundaki cömert bağışı için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Amerikan halkı dostluğunuz, ortaklığınız ve desteğiniz için size minnettar"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için yaptığı tıbbi ekipman yardımından dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek, "Amerikan halkı dostluğunuz, ortaklığınız ve desteğiniz için size minnettar." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'nin ABD'ye gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağının başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne indiği anlarda çekilen fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Pompeo, Twitter mesajında, "Kriz zamanlarında NATO müttefikleri bir arada durmalıdır. Salgının en kötü vurduğu bölgelerde Kovid-19 ile mücadelemize yardımcı olması amacıyla tıbbi kaynak ve koruyucu ekipman konusundaki cömert bağışı için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Amerikan halkı dostluğunuz, ortaklığınız ve desteğiniz için size minnettar." ifadelerine yer verdi.

- Türkiye'nin yardım eli ABD'ye de uzandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, ABD'ye gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A400M tipi askeri kargo uçağı, ABD saatiyle 17.30 civarında (TSİ 00.30) başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne inmişti.

Kolilerde, 500 bin maske, 400 bin önlük, 2 bin litre dezenfektan, 500 yüz koruyucu ve 400 N95 tipi maske ile 1500 koruyucu gözlük olduğu bildirilmişti.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de 1 milyondan fazla kişiye Kovid-19 teşhisi konulurken, 57 binden fazla kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Türkiye'nin yardım eli, salgından etkilenen birçok ülkenin ardından Kovid-19 vaka sayısının 1 milyonu, ölü sayısının da 57 bini aştığı ABD'ye de uzandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, ABD'ye gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A400M tipi askeri kargo uçağı, ABD saatiyle 17.30 civarında (TSİ 00.30) başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne indi.

Uçağı, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Philip Thomas Reeker karşıladı.

Üsse indirilen yardım kolilerinin üzerinde, Cumhurbaşkanlığı forsu, Türk ve Amerikan bayraklarının yanı sıra Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler vardır. Karanlığın ardında nice güneşler vardır." sözlerinin Türkçe ve İngilizcesi yer aldı.

Kolilerde, 500 bin maske, 400 bin önlük, 2 bin litre dezenfektan, 500 yüz koruyucu ve 400 N95 tipi maske ile 1500 koruyucu gözlük olduğu bildirildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç ve ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Reeker burada bir konuşma yaptı.

Kılıç, buradaki konuşmasında, ABD'nin Türkiye'nin uzun süredir müttefiki olduğuna işaret ederek, "Umarız ki bu yardımlar, başkalarının hayatını kurtarmak için kendi hayatlarını riske atarak gece gündüz çalışan ABD'li sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltacaktır." temennisinde bulundu.

Türkiye'nin Kovid-19 salgında dünyanın en büyük üçüncü insani yardım sağlayıcısı olduğunu vurgulayan Kılıç, "Türkiye ve ABD arasındaki yakın iş birliği ve karşılıklı desteğin, özellikle bu zorlu zamanlarda, iki ülke arasındaki tarihi bağlarımızın ve müttefik dayanışmanın önemini bir kez daha kanıtladığından eminim." ifadelerini kullandı.

Kılıç, pandeminin yenilmesi noktasında Türkiye'nin ABD ve diğer müttefiklerinin yanında yer almaya kararlı olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'a yazdığı mektubu da Reeker'e teslim etti.

- "Türkiye'nin bu son derece cömert yardımını kabul etmek benim için onurdur"

Reeker ise konuşmasında üste olmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu kaydederek, "Bugün burada Sayın Büyükelçi Kılıç ile Türkiye'nin bu son derece cömert yardımını kabul etmek benim için onurdur. Yardımlar arasındaki tıbbi ekipmanlar, ABD'li sağlıkçılar için son derece önemli. Bugün yaşadıklarımız NATO ittifakının gücünü ve birliğini, ABD-Türkiye ilişkilerinin ve tarihi dostluğumuzun ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

ABD'nin Kovid-19 ile mücadelesinde müttefikleri ve dostları ile yaptığı iş birliğinin her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayan Reeker, ABD'nin dış ülkelere yaptığı yardımlara rağmen her şeyi tek başına yapamayacağını kaydetti.

Türkiye'nin gönderdiği yardım paketlerindeki ekipmanların, ABD'nin Kovid-19 ile mücadelesi açısından hayati önemde olduğunun altını çizen Reeker, "Türkiye ile iş birliğimizi ve virüse karşı ortak mücadelemizi devam ettirmeye kararlıyız. Bir kez daha bu hediyesi için Türkiye'ye, Amerikan halkı ve Başkan Donald Trump adına çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M nakliye uçakları daha önce de İtalya, İspanya, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kosova, İngiltere ve Somali'ye yardım taşımıştı.
Anadolu Ajansı
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