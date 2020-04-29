ABD'den Türkiye'ye yardım teşekkürü
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip korona virüs (kovid-19) ile mücadele için yaptığı tıbbi ekipman yardımından dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek, "Amerikan halkı dostluğunuz, ortaklığınız ve desteğiniz için size minnettar." ifadelerini kullandı.
|29 Nisan 2020 05:07
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'nin ABD'ye gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağının başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne indiği anlarda çekilen fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.
Bakan Pompeo, Twitter mesajında, "Kriz zamanlarında NATO müttefikleri bir arada durmalıdır. Salgının en kötü vurduğu bölgelerde Kovid-19 ile mücadelemize yardımcı olması amacıyla tıbbi kaynak ve koruyucu ekipman konusundaki cömert bağışı için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Amerikan halkı dostluğunuz, ortaklığınız ve desteğiniz için size minnettar." ifadelerine yer verdi.
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