1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ABD'den Türkiye'ye yardım teşekkürü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip korona virüs (kovid-19) ile mücadele için yaptığı tıbbi ekipman yardımından dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek, "Amerikan halkı dostluğunuz, ortaklığınız ve desteğiniz için size minnettar." ifadelerini kullandı.
 29 Nisan 2020 05:07
Yazdır
ABD'den Türkiye'ye yardım teşekkürü

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'nin ABD'ye gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağının başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne indiği anlarda çekilen fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Pompeo, Twitter mesajında, "Kriz zamanlarında NATO müttefikleri bir arada durmalıdır. Salgının en kötü vurduğu bölgelerde Kovid-19 ile mücadelemize yardımcı olması amacıyla tıbbi kaynak ve koruyucu ekipman konusundaki cömert bağışı için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Amerikan halkı dostluğunuz, ortaklığınız ve desteğiniz için size minnettar." ifadelerine yer verdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin korona virüsle mücadelesi: Son 24 saatte neler yaşandı?
29 Nisan 2020 00:59		 MSB: ABD'ye tıbbi malzeme taşıyan uçak Andrews Hava Üssü'ne ulaştı
29 Nisan 2020 00:58
Erzincan'da 99 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi
28 Nisan 2020 23:20		 Türk edebiyatçı İlhami Emin hayatını kaybetti
28 Nisan 2020 23:02
Kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor
28 Nisan 2020 22:37		 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik
28 Nisan 2020 22:18
İstanbul'un akciğerleri onlara emanet
28 Nisan 2020 22:03		 Türkiye'ye getirilen vatandaş, İngiltere'deki sağlık sistemini anlattı
28 Nisan 2020 21:43
Kanal 7 Ana haber spikeri koronavirüse yakalandı
28 Nisan 2020 21:28		 Koranavirüsü yenen 17 günlük bebek taburcu edildi
28 Nisan 2020 21:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
05:07 - ABD'den Türkiye'ye yardım teşekkürü04:20 - ABD Dışişleri Bakanı'ndan, Türkiye'ye 'tıbbi yardım' teşekkürü04:18 - Tarımsal üretimimizin ana omurgası ne olmalı?03:25 - MEB Personel Genel Müdürü sık sorulan soruları cevapladı02:58 - Leyla Gülüşken iddialara isyan etti01:17 - Sağlık Bakanlığı'ndan Dezenfeksiyon Tüneli uyarısı00:59 - Türkiye'nin korona virüsle mücadelesi: Son 24 saatte neler yaşandı?00:58 - MSB: ABD'ye tıbbi malzeme taşıyan uçak Andrews Hava Üssü'ne ulaştı00:43 - Meral Akşener uzun süre kahkaha atarak güldü00:33 - 'İsveç'ten getirilen kişi Bakan Koca'nın akrabası' iddiasına sert tepki!
00:10 - Öğretmen yetiştiren fakültelerin son sınıf öğrencilerinin uygulama eğitimleri nasıl değerlendirilecek?00:04 - İsmail Koncuk: Zehra Selçuk kadar kayıtsız bakan görmedim00:04 - Cerrahpaşa, korona dışındaki ameliyatları yapmaya başlayacak00:02 - Mevzuat Bilgi Sistemi arayüzünü değiştirdi ama...00:01 - 29 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları23:48 - 'Mavi gözler' uğruna kör olma riskiyle karşı karşıya kalmayın23:43 - Kovid-19 hastaları neden yüzükoyun yatırılıyor?23:37 - Çiftçilere 'Köy Kahvesi'nde bilinçli üretim aşılanıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İsmail Koncuk: Zehra Selçuk kadar kayıtsız bakan görmedim
Meral Akşener uzun süre kahkaha atarak güldü
Leyla Gülüşken iddialara isyan etti
MEB Personel Genel Müdürü sık sorulan soruları cevapladı
Sağlık Bakanlığı'ndan Dezenfeksiyon Tüneli uyarısı
'İsveç'ten getirilen kişi Bakan Koca'nın akrabası' iddiasına sert tepki!
Mevzuat Bilgi Sistemi arayüzünü değiştirdi ama...
Cerrahpaşa, korona dışındaki ameliyatları yapmaya başlayacak
Öğretmen yetiştiren fakültelerin son sınıf öğrencilerinin uygulama eğitimleri nasıl değerlendirilecek?
29 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rusya 1
Tosun paşa 1
en güzel çay 1
hoşgörü 4
kadir mısıroğlu 4
isveç mahkemelerinin gülüşken ailesine dava açması 1
aamir khan'ın ihtayç sahiplerine yaptığı yardım 1
Hz.Muhammed 1
nur yerlitaş 2
4 gün sokağa çıkma yasağı 1
SON İLANLAR
Aydın Arya Turistik 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 37 İşçi Alacak
Erzincan kemaliye Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın İncirbel 6 İşçi Alacak
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam