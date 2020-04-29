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Salgınından vefat edenlerin yakınları: Biz yandınk, siz yanmayın

Türkiye'nin Kovid-19 ile verdiği başarılı mücadele sonrası vaka sayısı düşerken iyileşen hasta sayısı artıyor. Bu başarılı tabloyu havaların ısınmasıyla birlikte soluğu dışarda alan vatandaşların yoğunluğu tehlikeye atıyor. Bu rehavet tablosuna karşı, salgında yakınlarını kaybedenler uyarıyor: Biz yandık siz yanmayın.
 29 Nisan 2020 06:11
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Salgınından vefat edenlerin yakınları: Biz yandınk, siz yanmayın

Koronavirüsle mücadelede haftalardır verilen emekler gevşeyen izolasyonla tehlikeye girdi. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından önceki gün ve dün sokaklar, caddeler hareketlendi. Eminönü, Sultanahmet ve Taksim gibi İstanbul'un ünlü meydanları vatandaşlarla doldu taştı. Anayollarda araç yoğunluğundan dolayı trafik durma noktasına geldi. Tarihi Mısır Çarşısı ve Bağdat Caddesi sıcak havayı fırsat bilip izalosyonu unutan insanların uğrak yeri oldu. PTT ve banka önleri ile semt pazarları da virüsün yayılmasına zemin hazırlar nitelikteydi. Kalabalıkların maske ve sosyal mesafe gibi hayati önlemlere çok da riayet etmedikleri gözlendi.

BU ACIYI YAŞAMAYIN

Virüsle mücadelede verilen emekleri boşa çıkarma potansiyeli olan görüntülere karşı anlamlı bir uyarı geldi. Yasakları hiçe sayarak sokağa çıkan, maske ve eldiven dahi kullanmayan vatandaşlara bu kez, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin yakınları seslendi. Kovid-19 salgınında kardeşi Ramis Samasti'yi kaybeden Hakan Samasti, "Hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 43 yaşındaki kardeşimi kaybettim. Siz de bu salgından korunmak istiyorsanız lütfen dışarı çıkmayın" dedi. Amcası Musa Sungur'u kaybeden Psikiyatrist

Dr. Elif Nurgül Sungur, "Evinizde kalın dedi. Eşi ve ailesinden 2 kişiyi kaybeden Ayşegül Yapıcı, "Sokağa çıkmayın bu acıyı yaşamayın" şeklinde konuştu.

CANIM SIKILDI DİYEREK SOKAĞA ÇIKIYORLAR

Hiçbir kronik rahatsızlığı olmadığı halde kardeşini kaybettiğini belirten Hakan Samasti, "Kardeşim Ramis Samast 43 yaşında ve hiçbir kronik rahatsızlığı bulunmuyordu. Hastalığa yakalandıktan bir hafta içerisinde hayatını kaybetti. Ateş düştüğü yeri yakar, ben kardeşimi kaybettim. İnsanlar ailelerinden birisini kaybetmediği için rahat bir şekilde dolaşabiliyor" dedi.

MESLEĞİNİ HASTA YATAĞINDA SÜRDÜRDÜ

Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Musa Sungur da koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti. Amcasının bir ay boyunca tedavi gördüğünü belirten Dr. Elif Nurgül Sungur, "Amcam hastanede tedavisi devam ederken bile uzaktan da olsa bu işleri yürütmeye devam etti. Hastalığa okulda görevinin başında yakalandı ancak eğitim aşkını ve milletine olan görevini hastalığı hiçe sayarak hasta yatağında sürdürdü" dedi.

Fatih Özer

Yeni Şafak
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