Bağışçıya sokağa çıkma yasağı yok

Salgın nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de vatandaşlar eve kapanarak kendisini izole etmeye ve virüs bulaşmasından korumaya çalışıyor. Bulaşmayı engellemek için Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların evlerinde kalmaları önerilirken, İçişleri Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında özellikle hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamaları getiriliyor.

Virüsün yayılma hızının yüksek olduğu ve kısıtlamaların getirildiği bu dönemde Türk Kızılayı'na yapılan kan bağışlarının önemli oranda azaldığını belirten Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Erkan Ergen, kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının dışında kaldığını önemle vurguladı.

'KAN BAĞIŞI ÖNEMLİ ORANDA AZALDI'

Kan bağışının oldukça azaldığını açıklayan Dr. Erkan Ergen, "Vatandaşların evde kalmalar gerektiği için kan bağışlarımızda önemli miktarda bir düşüş gerçekleşti. Bizim klasik bir söylemimiz vardır, kan acil değil sürekli ihtiyaçtır diye. Tabi kan ihtiyacı devam ediyor hastanelerde. Dolayısıyla kan ile ilgili bu sıkıntımızı da bir an evvel gidermek durumundayız" dedi.

BAĞIŞÇILARA YASAK YOK

Hem Kızılay Genel Merkezi'nde hem de kendi bölgelerinde bağışçılara bilgilendirme mesajı gönderdiklerine dikkat çeken Dr. Ergen, "Biliyorsunuz zaman zaman sokağa çıkma kısıtlamaları oluyor. İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelgede, Kızılay'a plazma ve kan bağışı yapacak olanlar istisna olarak tanımlanmış durumda. Vatandaşlarımız kan bağışı yapmak isterlerse kan alma merkezlerinde kan bağışı yapabilirler. Kısıtlamanın olduğu günlerde de gelebilirler, diğer günlerde de gelebilirler. Dolayısıyla hastanelerde kana ihtiyaç duyan hastalarımızın bu ihtiyaçlarının giderilmesine çok önemli bir katkıda bulunmuş olurlar" şeklinde konuştu.