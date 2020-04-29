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65 yaş üstüne iki saat 'yürüyüş' izni geliyor

Koronavirüsle mücadele devam ederken; önümüzdeki günlerde bazı tedbirlerin kaldırılmasına yönelik 'ilk' normalleşme genelgesinin yayınlanması bekleniyor.
 29 Nisan 2020 06:50
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65 yaş üstüne iki saat 'yürüyüş' izni geliyor

İlk olarak hükümet tarafından hazırlanan genelgeyle, Türkiye'de 7,5 milyonun üzerinde olan 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik bazı esneklikler getirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda genelgede, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, hafta sonları alınan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması sırasında cumartesi ve pazar günleri iki saatliğine belirlenen kurallar çerçevesinde dışarı çıkabilmesine imkan tanınacağı belirtiliyor. Ancak söz konusu uygulamanın 15 Mayıs'tan sonra faaliyete geçeceği aktarılıyor.

KUAFÖRLER VE AVM'LER...

Kuaför, berber ve güzellik salonları için haziran başına işaret ediliyor. Bazı AVM'lerin bayram öncesi belirlenen kurallar çerçevesinde açılması değerlendiriliyor. İlk adımda koronavirüs vaka sayısının az olduğu illerdeki AVM'lerin açılacağı kaydediliyor.

OKULLAR MAYISTA AÇILABİLİR

Ayrıca bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede okulların ne zaman açılacağı konusu masaya yatırılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılması konusunda iki tarihi değerlendiriyor. Okulların mayıs sonu ya da eylül ayında açılması gündemde. Bakanlık, öğrencilerin birinci dönemki başarıları üzerinden bir sınıf geçme planı üzerinde de duruyor. Yetkililer, öğrencilerin ikinci dönem uzaktan eğitim alması sebebiyle bir sınav sisteminin çok adil olmayacağını ifade ediyor. Yine telafi eğitimlerinin de sonbaharda yapılması öngörülüyor. LGS imtihanı da temmuz ayının sonlarına doğru ertelenebilecek.
Türkiye
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