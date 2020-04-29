Pandemiye özel eczane geliyor
|29 Nisan 2020 07:31
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Salgın sürecinde Covid-19 pandemi eczaneleri kurulması için çalışmalara başlandı. Sağlık tesislerine yakın alanlarda kurulacak olan pandemi eczaneleri ile ilgili detaylar da belirlendi. İşte onlardan bazıları:
¥ Eczaneler en az 10 metrekarelik bir alana sahip olacak.¥ Korumalı penceresi ve korunaklı kapısı bulunacak.
¥ Bulaşma, riski sebebiyle hasta ile eczacı arasında fiziksel bir bariyer oluşturulacak.
¥ İlaçlar, göğüs hizasında yer alan bir pencere aracılığı ile hastalara verilecek.
¥ İlaç teslim alanı ve kapı girişi 7/24 kamera sistemi ile takip edilecek.
¥ Eczanelerden yalnızca COVID-19 tedavi rehberlerinde yer alan ilaçlar verilecek.
¥ Hasta yoğunluğu olması halinde izolasyon kurallarına uygun olarak bir alan oluşturulacak.
¥ İlaç paketinin üzerinde mutlaka hasta adı, ilaç adı, günlük uygulama dozu, tedavi süresi, uygulama yolu, muhafaza şartlarına ilişkin bilgiler yer alacak.
¥ İlaç deposundan, stok bitmeden ilaç talebinde bulunulacak.
¥ Görevli eczacı ve personel, doğrudan temasta bulunacağı için kişisel koruyucu ekipman kullanarak hizmet verecek.
Damla Peker
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