Yeni askeri güç medikal kuvvetler

Covid-19'la önemi daha da artan askeri tıp sektörünün liderleri de, 9-10 Haziran'da Military Medical Webex'de buluşacak. Dünyanın ilk online askeri tıp ürünleri fuarına 50'ye yakın ülkeden bin kişi katılacak. Fuarı düzenleyen Capital Fuarcılık CEO'su Hakan Kurt, Covid-19 sonrası askeri medikal tedarik zincirinin ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığını belirterek değeri 10 milyon avro etmeyen ürünler için ülkelerin savaş sınırına geldiğini, maske, teşhis kiti, ilaç ham maddesi için ambargo uygulandığını ifade etti.

Askeri kuvvetler olan kara, deniz, havanın ardından uzay kuvvetlerinin kurulduğunu, Covid-19 sonrası medikal kuvvetlerin de bunların yanında yer alacağını vurgulayan Kurt, "ABD ve İngiltere'de bu alanda atılan adımlar var. Bizde de bu alanda KBRN Komutanlığı var ancak Covid-19 öncesi bu kadar önemi haiz olmamıştı. Bu sebeple 'medikal kuvvetler' yeni dünya düzeninde en ön sırada yer alacak" dedi.

Military Medical Webex'te de; zırhlı medikal araçlar, hava sağlığı ve hizmetleri, temiz oda teknolojisi, sağlık bilgi ve yönetim sistemleri, laboratuvar, biyoteknoloji cihazları ve hizmetleri, tıbbi cihazlar ve medikal teknolojiler yer alacak.

Önder Çelik -