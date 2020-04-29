1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yeni askeri güç medikal kuvvetler

Koronavirüs sebebiyle Türkiye'de 25'i uluslararası olmak üzere 110 fuar iptal edilirken sektör, çözümü online fuarlarda buldu.
 29 Nisan 2020 08:01
Yazdır
Yeni askeri güç medikal kuvvetler

Covid-19'la önemi daha da artan askeri tıp sektörünün liderleri de, 9-10 Haziran'da Military Medical Webex'de buluşacak. Dünyanın ilk online askeri tıp ürünleri fuarına 50'ye yakın ülkeden bin kişi katılacak. Fuarı düzenleyen Capital Fuarcılık CEO'su Hakan Kurt, Covid-19 sonrası askeri medikal tedarik zincirinin ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığını belirterek değeri 10 milyon avro etmeyen ürünler için ülkelerin savaş sınırına geldiğini, maske, teşhis kiti, ilaç ham maddesi için ambargo uygulandığını ifade etti.

Askeri kuvvetler olan kara, deniz, havanın ardından uzay kuvvetlerinin kurulduğunu, Covid-19 sonrası medikal kuvvetlerin de bunların yanında yer alacağını vurgulayan Kurt, "ABD ve İngiltere'de bu alanda atılan adımlar var. Bizde de bu alanda KBRN Komutanlığı var ancak Covid-19 öncesi bu kadar önemi haiz olmamıştı. Bu sebeple 'medikal kuvvetler' yeni dünya düzeninde en ön sırada yer alacak" dedi.

Military Medical Webex'te de; zırhlı medikal araçlar, hava sağlığı ve hizmetleri, temiz oda teknolojisi, sağlık bilgi ve yönetim sistemleri, laboratuvar, biyoteknoloji cihazları ve hizmetleri, tıbbi cihazlar ve medikal teknolojiler yer alacak.

Önder Çelik -

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ücretsiz maske dağıtımında valilikler devrede
29 Nisan 2020 07:55		 Halkbank'tan küçük işletmelere 'can suyu kredisi'
28 Nisan 2020 21:53
İşte en fazla bağış yapanlar
28 Nisan 2020 21:33		 'Dijitalleşmenin faydalarıyla azami ölçüde sunma gayretindeyiz'
28 Nisan 2020 12:56
Sanayi şirketleri yeniden üretim için düğmeye basıyor
28 Nisan 2020 11:17		 OECD: Uluslararası turizm ekonomisi yüzde 45-70 daralabilir
28 Nisan 2020 11:13
20 bin kişiye istihdam sağlayacak serbest bölge kuruluyor
28 Nisan 2020 06:11		 Bursa'da 7 bin otomotiv çalışanı işbaşı yaptı
27 Nisan 2020 21:31
Gün ortası döviz fiyatları
27 Nisan 2020 09:37		 Türkiye ekonomi motorunu çalıştırmaya hazırlanıyor
27 Nisan 2020 09:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:32 - Manisa'da 'zeytin fidesini kırdın' kavgası: 1 ölü, 9 yaralı08:27 - Müşteriye ateş ölçer giysiye ışın tutulacak!08:26 - WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik08:24 - Türk vatandaşlığı için sıraya girdiler08:22 - Meslek liseleri bu süreçte destan yazıyor08:05 - Eşcinselliğe 'hastalık' diyen Türk doktor görevden alındı08:01 - Yeni askeri güç medikal kuvvetler07:55 - Ücretsiz maske dağıtımında valilikler devrede07:46 - Vitamin zengini besinlerle beslenin: Sahuru atlamayın07:31 - Pandemiye özel eczane geliyor
07:11 - Bağışçıya sokağa çıkma yasağı yok06:50 - 65 yaş üstüne iki saat 'yürüyüş' izni geliyor06:40 - Virüsle etkili mücadele eden Türkiye, normalleşme sürecine odaklandı06:30 - Ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu - Haritalı06:11 - Salgınından vefat edenlerin yakınları: Biz yandınk, siz yanmayın05:07 - ABD'den Türkiye'ye yardım teşekkürü04:20 - ABD Dışişleri Bakanı'ndan, Türkiye'ye 'tıbbi yardım' teşekkürü04:18 - Tarımsal üretimimizin ana omurgası ne olmalı?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İsmail Koncuk: Zehra Selçuk kadar kayıtsız bakan görmedim
Meral Akşener uzun süre kahkaha atarak güldü
Leyla Gülüşken iddialara isyan etti
MEB Personel Genel Müdürü sık sorulan soruları cevapladı
Sağlık Bakanlığı'ndan Dezenfeksiyon Tüneli uyarısı
'İsveç'ten getirilen kişi Bakan Koca'nın akrabası' iddiasına sert tepki!
Mevzuat Bilgi Sistemi arayüzünü değiştirdi ama...
65 yaş üstüne iki saat 'yürüyüş' izni geliyor
Cerrahpaşa, korona dışındaki ameliyatları yapmaya başlayacak
Öğretmen yetiştiren fakültelerin son sınıf öğrencilerinin uygulama eğitimleri nasıl değerlendirilecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Della 1
26.04.2020 trabzon'da doktora şiddet uygulanması 1
şu an çalan şarkı 3
Tosun paşa 1
4 gün sokağa çıkma yasağı 1
can sıkıntısı 1
27.04.2020 pentagon'un ufo videosu yayınlaması 2
kadir mısıroğlu 4
Türkiye'ye ancak tatil icin gelirim 4
eşcinselliğin lanetlenmesi ve zinanın haram oluşu 4
SON İLANLAR
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 13 mühendis, avukat ve teknik personel alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Şenkaya Belediyesi memur alım ilanı
Beykoz Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
TÜRKSAT 7 Personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam