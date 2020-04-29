Eşcinselliğe 'hastalık' diyen Türk doktor görevden alındı
Almanya'da, kalp hastalıkları uzmanı Metin Çakır'ın sosyal medya hesabından eşcinselliği "hastalık" olarak nitelendirmesinin ardından görevinden alındığı belirtildi.
|29 Nisan 2020 08:05
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Alman medyasında yer alan haberlere göre, Karlsruhe'deki Helius kliniğinde kalp damar cerrahı olarak görev yapan doktor Metin Çakır, sosyal medya hesabından, ''Bir hekim olarak eşcinselliğin, transseksüelliğin hastalık olduğunu belirtmek isterim'' paylaşımında bulundu.
Bunun üzerine sosyal medyada, hakkında linç kampanyası yürütülen Çakır, paylaşımını sildi ve hesabını da kapattı.
Helius kliniğinden Alman medyasına yapılan açıklamada ise Çakır'ın görevden alındığı bildirildi.
Açıklamada, ''Çalışanımızla oturup geçici olarak görevden ayrılmasını kararlaştırdık. Tabib odası ile durumu inceleyip bir değerlendirmede bulunacağız. Kendisi 20 yıldır hastanemizde görev yapıyor." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Euronews
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