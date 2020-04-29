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Ücretsiz maske dağıtımında valilikler devrede

Ücretsiz maske dağıtımında yeni sisteme geçildi. Eczanelerden SMS giden vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirilecek. Valilikler ise kamu ve özel sektörden gelen maske taleplerini karşılayacak.
 29 Nisan 2020 07:55
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Ücretsiz maske dağıtımında valilikler devrede

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Ücretsiz maske dağıtımında yeni sisteme geçildi. Eczanelerden SMS giden vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirilecek. Valilikler ise kamu ve özel sektörden gelen maske taleplerini karşılayacak.


İstanbul Eczacı Odası, ücretsiz maskelerin eczanelerden dağıtımıyla ilgili dün açıklama yaptı. Açıklamada, "Eczanelerimizden ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşadığımız yoğunluğun azaltılması yönünde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve iş yerlerinden temin edeceklerdir" denildi.

Odanın duyurusu sonrası maske konusunda vatandaşların aklında oluşan soru işaretlerine yönelik, TEB Başkanı Erdoğan Çolak'tan açıklama geldi. Milliyet'e konuşan Çolak, duyuruya şöyle açıklık getirdi: "Eczanelerde bir yığılmaya sebep olduğu için İstanbul Eczacı Odamız açıklama yapmış. Olay şu; biz SMS giden vatandaşlarımıza maske vereceğiz. Valilik de kamu kurumlarındakilere verecek. Bir de özel sektör kendi çalışanlarıyla ilgili maskeleri valilikten talep edecek. Özel sektöre de valilikler verecek. Dağıtım kanallarından biri ecza depoları, birisi valilikler, biri e-devlet bir diğeri de PTT. Bu da onlardan birisi. Burada bir yoğunluk oluşmasın diye odamız bir duyuru haline getirmiş. Olay böyleydi zaten, süreç böyle gidiyordu. Vatandaş bunu bilmediği için eczanelere talep için geliyor. O talebe ilişkin açıklama yapılmış." Çolak, sosyal sigortalı vatandaşın çalışmayan aile bireylerinin ise eczaneden ücretsiz maske temin edebileceğini söyledi.

120 milyon SMS

Ücretsiz maske dağıtımına ilişkin verilere değinen Çolak, "Şu ana kadar 120 milyona yakın SMS gitmiş. Türkiye genelinde de bu civarda bir maske alımı söz konusu" bilgisini verdi.

Aykut Yılmaz

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