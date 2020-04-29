1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meslek liseleri bu süreçte destan yazıyor

Birçok ülke vatandaşlarına koruyucu ekipman bulmakta zorlanırken, Türkiye'de meslek liseleri öğrencileri; 10 milyon cerrahi maske, 6 milyon litre dezenfektan, 4 bin litre kolonya, 750 bin yüz koruyucu siper, 1 milyon tek kullanımlık önlük/tulum üretti
 29 Nisan 2020 08:22
Yazdır
Meslek liseleri bu süreçte destan yazıyor

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Kovid-19 pandemisinin etkisini azaltmak için yoğun çalışmalarına devam ediyor. Uzaktan eğitimin yanı sıra meslek liseleri öğretmen ve öğrencileri ile bu sürecin kahramanlarından birisi oldular. Biz de bu süreci MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ile konuştuk.

Bakanlığınız bu süreçte aktif rol aldı ve sunduğu hizmetler her geçen gün çeşitleniyor. Bunlardan bahseder misiniz?

Bakanımız Sayın Ziya Selçuk sürecin başında Bakanlıkta bir koordinasyon birimi kurarak 81 il ile sürecin eşgüdümlü bir şekilde yönetilmesine büyük önem verdi. Bir taraftan internet üzerinden EBA ile uzaktan eğitime desteğini sürdürürken diğer taraftan TRT ile işbirliği ile televizyon üzerinden de derslere ve psikososyal desteklere yönelik yayınlarına devam ediyor.

Pandemi ile savaşta meslek liseleri inanılmaz performans gösterdi. Bu nasıl oldu?

2023 Eğitim Vizyonu mesleki eğitimin güçlendirilmesi için çok önemli projeler içeriyordu. İki yıl gibi kısa sürede bu belgede belirtilen tüm adımları kararlılıkla uygulamaya soktuk. Her başarılı proje, yeni projeler doğurdu ve zincirleme bir başarı hikayesi oluştu.

Meslek liselerinde şu ana kadar üretilen ve dağıtılan ürünler ne kadar?
Şu ana kadar 6 milyon litre hipoklorit dezenfektan, 150 bin litre el dezenfektanı, 4 bin litre kolonya, 10 milyon cerrahi maske, 750 bin yüz koruyucu siper ve 1 milyon tek kullanımlık önlük/tulum üretildi. Ürünler valilerimizin koordinasyonu ile ihtiyaç noktalarına ulaştırıldı.

Maskeden solunum cihazına ürün yelpazesi nasıl oldu?
İlk günden itibaren belirli illerde mesleki ve teknik Anadolu liselerimiz içerisinde AR-GE merkezleri kurduk, özellikle maske makinesine odaklandık. Önce maske makinesi, sonra solunum cihazları derken sağlık alanında ihtiyaç duyulan farklı ürünler bu AR-GE merkezlerimizde üretilmeye başlandı.

Ürünler geliştirilecek mi?

Amacımız, bu ürünlerin ticaretini yapmak değil, bu ürünleri üretmek için gerekli tüm bilgiye sahip olabilmek, bunları ülkemizdeki tüm kurumlarla paylaşmak ve sonrasında bu ürünleri inovatif yaklaşımlarla sürekli geliştirebilmek. Bu çabalar mesleki eğitimin üretime odaklanmasını da sağlayacak. Ve çok sayıda patent, faydalı model ve tasarım tescili ortaya çıkacak. Hedefimiz, ülkemizin yerli ve milli üretim kapasitesine kendi ölçeğimizde bir katkı sunabilmek.

AR-GE merkezleri pandemi sonrasında da çalışmalarına devam edecek mi?

Elbette. Bakanlık olarak 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ana temalarından birisini fikri mülkiyet olarak belirlemiş ve patent, faydalı model, tasarım ve marka geliştirme ve tescili ile ilgili süreçlere özel destekler sağlamaya başlamıştık. Şimdi AR-GE merkezlerimizi fikri mülkiyet çalışmalarında ana merkezler yapmayı planlıyoruz. Bölgesel olarak AR-GE merkezlerimizin sayısını da artıracak ve araştırma çalışmaları için Bakanlık olarak gerekli yatırımları da yapacağız.

Kim ne üretiyor?

Otomatik 3 Katlı Telli Ultrasonik Cerrahi Maske Makinesi: İstanbul Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Solunum cihazı: Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Uzaktan Kumandalı Solunum Cihazı: İstanbul Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

N95 Maske Makinesi: Tekirdağ Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Ultraviyole C (UVC) Hava Sterilizasyon Cihazı: İstanbul Arnavutköy İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Kumandalı ve Zaman Ayarlı UV-C Hava Sterilizasyon Cihazı: Ankara Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

İzole Numune Alma Ünitesi: Konya Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Video Laringoskop Cihazı: İstanbul Sancaktepe Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Ozon Hava Dezenfekte Cihazı: İstanbul Maltepe Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Temassız Kızılötesi (IR) Termometre Cihazı: İstanbul Maltepe Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

N95 Maske Makinesi: Hatay İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

'Maske'de ilk 10 il

İstanbul (3 Milyon)
Diyarbakır (1 milyon 450 bin)
Kocaeli (1 milyon 150 bin)
Mersin (1 milyon 100 bin)
Konya (800 bin)
Sakarya (750 bin)
Şanlıurfa (660 bin)
Ankara (402 bin)
Gaziantep (385 bin)
Antalya (385 Bin)
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB'in 23 Nisan Şarkı Yarışması'nın sonuçları belli oldu
28 Nisan 2020 14:17		 'EBA'yı kullanan öğrenci sayısı 1 milyona yaklaştı'
28 Nisan 2020 11:53
Lise öğrencileri için 2. soru destek paketi
27 Nisan 2020 11:53		 MEB, şube müdürü rotasyonunu yapacağını açıkladı
26 Nisan 2020 22:39
'Özelim Eğitimdeyim' mobil uygulamamızda çok çeşitli içerikler hazırladık'
25 Nisan 2020 13:06		 1 milyon tıklama alan EBA kalıcı olacak
25 Nisan 2020 10:20
Bakan Selçuk: LGS için tedbir paketimiz hazır
25 Nisan 2020 10:18		 Meslek liselerindeki dikkat çeken üretim bu kez İngiliz medyasında
25 Nisan 2020 02:00
Ziya Selçuk, LGS'nin açık havada yada statlarda yapılabileceğini açıkladı
23 Nisan 2020 20:52		 Bakan Selçuk: Yazın telafi eğitimi düşünmüyoruz
23 Nisan 2020 18:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:32 - Manisa'da 'zeytin fidesini kırdın' kavgası: 1 ölü, 9 yaralı08:27 - Müşteriye ateş ölçer giysiye ışın tutulacak!08:26 - WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik08:24 - Türk vatandaşlığı için sıraya girdiler08:22 - Meslek liseleri bu süreçte destan yazıyor08:05 - Eşcinselliğe 'hastalık' diyen Türk doktor görevden alındı08:01 - Yeni askeri güç medikal kuvvetler07:55 - Ücretsiz maske dağıtımında valilikler devrede07:46 - Vitamin zengini besinlerle beslenin: Sahuru atlamayın07:31 - Pandemiye özel eczane geliyor
07:11 - Bağışçıya sokağa çıkma yasağı yok06:50 - 65 yaş üstüne iki saat 'yürüyüş' izni geliyor06:40 - Virüsle etkili mücadele eden Türkiye, normalleşme sürecine odaklandı06:30 - Ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu - Haritalı06:11 - Salgınından vefat edenlerin yakınları: Biz yandınk, siz yanmayın05:07 - ABD'den Türkiye'ye yardım teşekkürü04:20 - ABD Dışişleri Bakanı'ndan, Türkiye'ye 'tıbbi yardım' teşekkürü04:18 - Tarımsal üretimimizin ana omurgası ne olmalı?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İsmail Koncuk: Zehra Selçuk kadar kayıtsız bakan görmedim
Meral Akşener uzun süre kahkaha atarak güldü
Leyla Gülüşken iddialara isyan etti
MEB Personel Genel Müdürü sık sorulan soruları cevapladı
Sağlık Bakanlığı'ndan Dezenfeksiyon Tüneli uyarısı
'İsveç'ten getirilen kişi Bakan Koca'nın akrabası' iddiasına sert tepki!
Mevzuat Bilgi Sistemi arayüzünü değiştirdi ama...
65 yaş üstüne iki saat 'yürüyüş' izni geliyor
Cerrahpaşa, korona dışındaki ameliyatları yapmaya başlayacak
Öğretmen yetiştiren fakültelerin son sınıf öğrencilerinin uygulama eğitimleri nasıl değerlendirilecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
20'lik diş 1
isveç mahkemelerinin gülüşken ailesine dava açması 1
söz öbeği 2
27.04.2020 pentagon'un ufo videosu yayınlaması 2
türkiye'nin abd'ye tıbbi malzeme yardımı yapması 2
Hz.Muhammed 2
kadir mısıroğlu 4
ekmek kokusu 3
eşcinselliğin lanetlenmesi ve zinanın haram oluşu 4
Bayrama kadar hafta sonlarinda uygulanacak yasak 3
SON İLANLAR
Aydın Arya Turistik 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 37 İşçi Alacak
Erzincan kemaliye Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın İncirbel 6 İşçi Alacak
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam