Türk vatandaşlığı için sıraya girdiler

Koronavirüs ortaya çıktıktan sonra dünyanın gelişmiş ülkeleri denilen Batı ve ABD yaşlılarını ölüme terk etti. ABD ve Avrupa'da huzur evleri adeta 'ölüm evleri' oldu. İspanya, Fransa, İngiltere, İtalya'da huzur evlerinde ölen yaşlı sayıları gizlendi. Hastanelerdeki bakıma muhtaç yaşlılar taburcu edildi. Bu süreçte Türkiye'nin hem yaşlı nüfusu anında korumaya alması hem de her Türk vatandaşını dünyanın neresinde olursa olsun yurda getirmesi hayranlık uyandırdı.

Sabah'tan İbrahim Acar'ın haberine göre Avrupa'nın yaşlı nüfusu 'Nasıl Türk vatandaşı olurum?' sorusunun cevabını öğrenmek için Türkiye'deki vatandaşlık şirketlerini aramaya başladı. Koronavirüs sonrası Batılı yaşlıların vatandaşlıkla ilgili aramaları yüzde 100 arttı. Danışmanlık şirketleri, pandemi sonrası gelen tüm taleplerin Türkiye'nin sağlık sistemi ve hükümetin yurt dışındaki her vatandaşına sahip çıkmasına bağlı olduğunu söylüyor. Danışmanlık şirketlerini arayanlar arasında İranlı, İtalyan, İspanyol ve Pakistanlılar var.

NORVEÇ'TEN GELMEK İSTIYOR

Dünyanın en huzurlu ülkesi olarak bilinen Norveç'ten bile vatandaşlık talebi geldiğini söyleyen Beta Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altunkara, şöyle devam etti: "Avrupa ülkelerinin yaşlılarına gösterdiği ilgisizlik, birikimi ve parası olan yaşlı Avrupalı'yı ülkemize çekiyor. Yatırım yaparak vatandaşlık almak istiyorlar. Birkaç gün önce küçük bir Alman grup ile yatırım karşılığı Türk vatandaşlığı alınması hususunda telekonferansla toplantı yaptık."

AB'DEN TALEP ARTTI

Elit Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin Esen de, vatandaşlık için telefonlara yetişemediklerini belirterek, "ABD ve AB'den çok talep arttı. Mail gönderen, video kanallarımızdan Türkiye'yi izleyen çok sayıda yaşlı Avrupalı var" dedi. Karaçanta Hukuk Bürosu sahibi avukat Aydan Karaçanta ise, çocuklarının geleceğini düşündükleri için Türk vatandaşı olmak isteyen ailelerin sayısının da arttığını belirtti.

OTURUM İZNİ İÇİN DE BAŞVURULAR PATLADI

Yabancıların Türkiye'ye dönük taleplerinde iki yönlü bir eğilim olduğunu söyleyen Turkey Newlife Yönetim Kurulu Başkanı Akın Atalay, oturum izni talebinde de artış olduğunu söyledi. Atalay, şöyle konuştu:

"Batıda ikiüç kuşak yaşayıp oranın vatandaşı olan Ortadoğulular artık bu ülkelerden çıkmak istiyor. Ama Ortadoğu'ya dönmek istemiyorlar. Bu nedenle ilk etapta turistik vize ile 1 yıllık oturum izni için başvuruyorlar. Bu süre daha sonra 5 yıla kadar çıkıyor. Sağlık sisteminin mükemmel olması Türkiye'ye AB ülkelerinden bu yönde yoğun başvuru gelmesini sağladı."